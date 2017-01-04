Türkiye’nin dizi kültürü dergisi “Episode”un ilk sayısı çıktı

Yeni sezon için yıllarca bekleyenlerin, “Bir bölüm daha izleyeyim, sonra uyurum,” deyip sabahlayanların, dizi tutkunlarının dergisi Episode, 70 sayfadan fazla yabancı, 40 sayfadan fazla yerli dizi içeriğiyle iki aylık sürelerle çıkacak.

Episode Dergi, 9 Aralık’tan itibaren dergi satan gazete bayileri, kitap mağazaları, süpermarketler ve online siparişte... Ayrıca “episodedergi” adıyla Facebook, Twitter, Instagram’da ve EpisodeDergi.com’da...

Episode ve EpisodeYerli olarak ön ve arka yüzünde çift kapaklı hazırlanan derginin ilk kapakları, Pınar Kurt imzasını taşıyor.

Episode Dergi’nin “Bize Dizi İzlemeyi Sevdiren Unutulmaz Karakterler” başlıklı ilk sayı dosyası, dopdolu 10 sayfada, dizi tarihine ve hafızalara kazınmış en önemli karakterleri bir araya getiriyor.

Hannibal Lecter rolüyle ikonlaşan Mads Mikkelsen, Heja Bozyel’in gerçekleştirdiği çok özel röportajla Episode Dergi’de!

Pınar Bulut, Netflix’in çarpıcı dizisi The Crown’ı tarihi dizi sevenler için yazdı.

Bilimkurgu sevenlere Algan Sezgintüredi’den “Nihayet Sağlam Bir Bilimkurgu” ön başlığıyla The Expanse ve “Nuru Bol Bitpazarı” sayfasında eskilerden The Farscape incelemesi.

Deniz Özturhan, komedi sayfasının açılışını “Friends” ile yapıyor ve “İyi ki Varsın be Friends!” diyor. Diziden detaylar ve eğlenceli bir test de yanında.

“Ben dizi izlemem, ancak belgesel...” diyenler için Oben Budak, National Geographic’in yeni belgeseli “Mars”ı yazdı. Üstelik belgesel ekibiyle çok özel röportajlarla birlikte...

Son dönemin fenomenlerinden Westworld, ilk sezonu henüz bitmişken Kerem Deren’in çok özel incelemesiyle Episode’da: “Batı Dünyası ve Biz”

“Kitaptan Ekrana” sayfasında Onur Deniz’in kaleminden “Outlander”ı okuyacağız.

Bu yıl itibariyle Türkiye’ye hızlı bir giriş yapan online TV platformu Netflix’in İçerik Yöneticisi Ted Sarandos, eğlenceli ve ilginç notlar içeren bir röportajla Episode Dergi’de Heja Bozyel’in konuğu.

Çağlan Tekil, karşılaştırmalı dizi incelemeleri sayfası “Versus”ta İsveç/Danimarka yapımı Bron/Broen ile ABD uyarlaması “The Bridge”i en ince detaylarıyla ele alıyor.

Korku temasında Kaya Heyse’den, bu zamana kadar nadir denenmiş bir bakış açısıyla “The Walking Dead” yazısı geliyor: “Zombilerden Çok Daha Ötesi”

Usta isim Uğur Vardan, “Kökler” adını verdiği sayfasında televizyonun nostaljik tarihini anlatmaya “Küçük Ev” dizisiyle başlıyor.

Heja Bozyel’den bir Homer Simpson yazısı: “Efsanelerin En Sarısı, En Efsanesi”

Sıkı bir dizi izleyicisi olan Can Bonomo, “Açılın Övüyorum” diyor ve üç sezonuyla unutulmaz bir yer edinen Penny Dreadful’u anlatıyor.

Esra Koçak’tan dizi karakterleri üzerine psikanalitik incelemeler... İlk sayıda Breaking Bad’in efsanesi Walter White’ı okuyacağız.

Anime severler buraya! Anime dünyasının en popülerlerinden “Şeker Kız Candy”, Ezgi Özcan’ın “melodram” çerçevesinde ele aldığı incelemesiyle Episode’da.

“O Ne İzliyor?” sayfasında Gupse Özay ve Eda Ece, son dönem favori dizilerini anlatıyor.

GZone’dan Murat Renay, Netflix’in LGBT içerikli dizilerinden 3 karakteri Episode için inceledi.

Noluyo.TV’den Eren Alphan, yıl biterken 2016’ya yabancı kalmamak için izlenmesi gerekenleri kaleme aldı.

7 ayrı dizi önerisi de EpisodeDergi.com ekibinden...

Dizi izlerken ne yiyelim, ne içelim, ne giyinip ne örtünelim, diziyi hangi cihazda izleyelim? Hepsinin cevabı “Ekran Karşısında” bölümünde.

EpisodeYerli’de neler var?

Bu sezon Muhteşem Yüzyıl Kösem’deki Prenses Farya rolüyle müthiş bir oyunculuk sergileyen Farah Zeynep Abdullah, 10 sayfalık dopdolu bir röportaj ve Dilan Bozyel vizöründen çok özel fotoğraflarla Heja Bozyel’in konuğu oldu.

Ekranella’dan Ezgi Özcan, bu yılın iki iddialı yapımıyla ekranlara sıkı bir dönüş yapan iki oyuncuyu yazdı: Halit Ergenç ve Kıvanç Tatlıtuğ.

Çok sayıda dikkat çekici işin ardından önce Muhteşem Yüzyıl, ardından Vatanım Sensin’le dönüş yapan Taylan Biraderler, çok konuşulacak bir röportajla Koray Sarıdoğan’ın konuğu oluyor: “Sektördeki Krizin Sebebi Yapımcılar ve Kanallardır”

Yerli yapımları dünyada milyonlarca izleyiciyle buluşturan Global Agency CEO’su İzzet Pinto, çok özel notlarla Engin İnan’a konuştu.

Tiyatrodan ekrana, oyunculuğun her alanında usta bir isim, İpek Bilgin, EpisodeYerli’nin konuğu oldu ve dizi dünyasını anlattı.

The Following'den Medcezir'e, Gamsız Hayat'tan Benim Adım Feridun'a başarılı bir kariyerin sahibi Kenan Acar, EpisodeYerli'nin ilk sayı konuklarından.

Yasemin Şefik, son dönemin en ses getiren şarkılarının sahibi Kalben’le dizi müzikleri ve dizilere dair leziz bir sohbet gerçekleştirirken yerli diziler ve müziklerini anlattığı “Bu Şarkı Sana Gelsin” yazısıyla da EpisodeYerli’de.

Ezgi Özcan’dan dünden bugüne “35 Yıllık Bir Perşembe Hikâyesi”: Aşk-ı Memnu...

Yaz bitti, kış geldi. Peki ekranda yazdan kışa neler değişti? Ekranella’dan Asuman Turhani EpisodeYerli için yazdı.

2016 Cannes Lions Yaratıcılık Festivali’ni izleyen Soydan Canbaz, notlarını EpisodeYerli okurlarıyla paylaştı.

Kore’den uyarlanan yerli diziler üzerine düşündürücü bir yazı, Asuman Turhan’ın kaleminden EpisodeYerli’de.