Türkiye'nin diş karnesi zayıf



T24 - Araştırmalara göre, Türkiye’de 10 kişiden 9'unun ağzında çürük var. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları dolaylı olarak mide, kalp ve damar hastalıkları ile diş kaybından kaynaklı konuşma bozukluklarına yol açıyor.





Çürüklerin besin tüketirken de vücudu etkilediğini ifade eden Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, ''Doğru düzgün çiğnenmeyen lokmalar metabolizmamızı hızlı bir şekilde çalıştırarak midemizin gereğinden fazla asit üretmesine sebep olur. Dişler arasında bir çürük var ise mikroorganizmalar bu virüsler ile devamlı bir savaş halinde olur ve vücut direnci de gittikçe düşer. Normalde üşütmeyeceğimiz hafif bir rüzgârda, dişimiz çürük olduğu için hasta oluruz'' dedi.



ntvmsnbc ve Ajanslar'ın haberine göre; Türkiye'de diş sağlığı istatistiklerinin kötü bir tablo ortaya koyduğunu dile getiren Kazazoğlu, ''Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, 10 kişiden 9'unun ağzında çürük var. Halkımızın düşüncesi, 'Nasıl olsa 32 tane dişimiz var, biri çürür ise diğerini kullanırız'. Fakat çekilen dişin yerini, başka bir diş dolduramıyor bu da vücudumuzda fonksiyon eksikliğine yol açıyor. Ayrıca eksik diş nedeniyle çenede kayma ve konuşma bozuklukları ortaya çakıyor. Tedavi edilmeyen diş çürükleri ve diş eti yıpranmaları şiddetli gaz ve ülser gibi mide rahatsızlıklarına sebep oluyor. Öte yandan eksik dişten ötürü kayma yapacak olan çene, migren ve baş ağrıları da ortaya çıkarabiliyor'' diye konuştu.





Beyazlatma dişe zarar verir mi?



Prof. Dr. Kazazoğlu, diş beyazlatma konusuna da değinerek, bu işlemin kişisel estetik konularında popülerlik taşıdığını ifade etti. Kazazoğlu, şunları söyledi: ''Aynaya baktığınızda dişlerinizin renginin kötü olduğunu hissediyorsanız, gidin dişlerinizi beyazlatın. Ama diş beyazlatmak için bazı kriterler vardır. Zorunlu olarak diş beyazlatılması ilaç ve doğum lekelerinde yapılmalıdır. Yoksa dişiniz beyaz olduğu halde dişinizi beyazlattırıyorsanız, dişinize zarar veriyorsunuzdur. Dişleri beyazlatan ilaçların bir kısmı dişi çizerek beyazlatmakta ve dişleri yıpratmaktadır.''





Beyazlatıcı ürünler seçerken dikkat

Keyfi yapılan beyazlatmanın dişin organik yapısını bozduğunu da dile getiren Kazazoğlu, ''Unutulmamalıdır ki, beyazlatma işlemi yapılmış bir diş öylece kalmaz, diş beyazlatması yapıldıktan sonra en az yılda bir kere tekrar bu işlemi uygulamak gerekir. Dişimizin sağlığı ve beyaz olması açısından yapılması gereken fırçalayıp bakteriyi uzaklaştırmaktır. Böylece artı bir işleme gerek kalmayacaktır'' şeklinde konuştu.

Kazazoğlu, marketlerde dişleri beyazlatma amacıyla satılan ürünlerin gelişigüzel kullanıldığı zaman dişler ve diş etleri için tehlike oluşturduğuna da dikkati çekerek, bu tip ürünlerin diş hekimi kontrolünde kullanılması gerektiğini söyledi.









