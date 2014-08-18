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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'nin 'dinlenmesine' destek çıktılar

Alman İstihbaratı’nın 'ana faaliyet bölgesi' arasına Türkiye'yi de alması, Alman iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcilerinden destek buldu.

18 Ağustos 2014 13:10


Türkiye ile ilgili tartışmayı değerlendiren Yeşiller Partisi'nden Jürgen Trittin, "istihbarat çalışması söz konusu olunca gereksiz hassasiyete kapılınmaması" çağrısında bulundu. Trittin, "Berliner Zeitung" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "kendi kurumlarımızca sağlanacak daha fazla istihbarat ve daha iyi bir istihbarata karşı koyma teşkilâtı" talep etti.

"Almanya'nın güvenliği, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında yaşanan gerginliklerden ötürü kaçınılmaz şekilde etkilenmektedir" görüşünü savunan Jürgen Trittin, Türkiye'de Alman askerlerinin konuşlandırılmış olduğunu hatırlattı. Trittin, "Bilgi topladığı için bir gizli servisi suçlayamazsınız. Bu, o kurumun görevidir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlarının Alman İstihbaratı'nın dinlemesine "tesadüfen" takıldığını savunan Trittin, "Bu münferit vakalarla Başbakan Angela Merkel'in parti teşkilâtı görüşmelerini yaptığı cep telefonunun sistematik olarak dinlenmesini kıyaslayamazsınız" dedi.

Bosbach: 'Amerikalılar çok sevindi'

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Federal Meclis Grubu Başkan Vekili ve Federal Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Wolfgang Bosbach da "Türkiye'deki muhtemel BND etkinliklerini anlayışla karşıladığını" söyledi. "Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesinin sorularını yanıtlayan Bosbach, "Türkiye'deki BND faaliyetlerinde kuşkusuz haklı nedenler etkili olmuştur" dedi. Bosbach, "Almanya'da faaliyetleri yasak olan PKK, aşırı sol ve sağcı Türk örgütler, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının bilinen sorunlar arasında olduğunu" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlarının BND tarafından dinlenmiş olmasına da değinen Bosbach, "Amerikalılar bu habere mutlaka çok sevinmiştir. ABD hükümeti bunu kullanacaktır" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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