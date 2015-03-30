Türkiye'nin depresyon haritası

Türkiye’de 2014’te 8 milyon kişinin antidepresan kullandığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre kadınların erkeklere oranla 2 kat daha fazla antidepresan kullandığı ortaya çıktı. Antidepresanın nüfusa göre kullanımının en yüksek oranda olduğu il Eskişehir, en düşük il ise Bilecik oldu.

Saliha Çolak'ın Habertürk'te yer alan haberine göre, Türkiye’de 2014 yılında 8 milyon 179 bin kişinin antidepresan kullandığı, antidepresan kullanımında ise kadınların erkekleri ikiye katladığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye’nin depresyon haritasını açıkladı. MHP Milletvekili Ruhsar Demirel’in soru önergesine yanıt veren Bakan Müezzinoğlu, son 6 yılın antidepresan ilaç kullanım rakamlarını paylaştı.

Müezzinoğlu’nun verdiği rakamlar, kadınların erkeklere göre 2 kat fazla antidepresan aldığını gösterdi. Tabloya göre antidepresanın nüfusa göre kullanımının en yüksek oranda olduğu il Eskişehir, en düşük il ise Bilecik oldu. Antidepresan kullanımının nedenlerinin başında ise yüzde 40 ile ‘anksiyete (endişe) bozuklukları’ geliyor.

Kadın orta, erkek ileri yaş

İstatistikler kadının orta yaşta, erkeğin ileri yaşta antidepresanı daha çok kullandığını ortaya koydu. Kadınların en çok 36-50 yaş aralığında, erkeklerin ise 51-65 yaş aralığında antidepresan kullandığı görüldü.

0-6 yaş grubu

Bu dağılımın yaş gruplarına göre istatistikleri ise; 2012’de 10 bin 406, 2013’te 10 bin 636, 2014’te 5 bin 308 0-6 yaş grubundan çocuğun antidepresan kullandığını ortaya koydu. 0-6 yaş grubunda kız- erkek arasında antidepresan kullanımında büyük farklılık görülmemesi dikkat çekti.