Türkiye'nin çevre notu belli oldu

Ülkeler, çevrecilik performansları ile ilgili derecelendirilebilir mi?

Her ne kadar kredi notları ile ilgili derecelendirme yapılsa da çevre ile ilgili bu yönde kurumsal bir araştırma yok.

Oxford Üniversitesi'nin eski öğretim görevlisi Matt Prescott, ülkelerin çevre politikalarına göre benzer bir notlamaya tabi tutulmasını öneriyor.

Prescott, Rio de Janeiro'da düzenlenen Birleşmiş Milletler çevre zirvesi esnasında, Çevre Derecelendirme Kuruluşu diye adlandırdığı çalışmasının ayrıntılarını açıkladı.

Rapor, Türkiye'nin de dahil olduğu G20 ülkelerini kapsıyor.

Çevre notu, kişi başına düşen karbon emisyonu, koruma altındaki doğal alanlar, kesilen ve dikilen ağaçların birbirine oranı, hava kirliliği ve türü tükenen canlıların korunması gibi farklı alanlarda ülkelerin performansı değerlendirildikten sonra bir ortalama alınarak hesaplanıyor.

Yeşiller hareketinin siyaset sahnesinde uzun yıllara dayanan etkin bir tarihe sahip olduğu Almanya, G20 ülkelerinin başında geliyor. A+ notuna layık görülen Almanya'yı, A notunu alan İngiltere, ve A- ile derecelendirilen Fransa izliyor.

Türkiye, listede 12'inci sırada yer alıyor; 11'inci sıradaki Meksika ile 13'üncü Güney Kore'nin arasında.

Notu Türkiye gibi BBB- olan diğer ülkeler Güney Kore, Endonezya, Rusya ve Çin.

ABD ve Kanada'nın listede dördüncü ve beşinci sıralara yerleşmesi ise kimilerinin eleştirisini çekti. Zira her iki ülke de Birleşmiş Milletler iklim sözleşmesinde taahhüt ettikleri hedefleri yerine getirmedi.

Ancak ABD'nin hava temizliği, koruma altındaki geniş doğal alanları ve verimlilik oranı yüksek enerji santralleri ile puan topladığı söyleniyor.

Kanada da santrallerinin verimliliği, sürdürülebilir temiz su kullanımı ve düşük seviyede yolsuzluk gibi alanlarda puan toplayarak listede gerilere düşmemiş.

G20 listesinin en düşük çevre notu ise, Suudi Arabistan'ın. (BBC Türkçe)