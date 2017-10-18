'Türkiye'nin Davos'u doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da ‘saklı cennet’ olarak bilinen ve İsviçre\'deki Landwasser Irmağı\'nın kenarında kurulu Davos kasabasına benzetilen Ayvacık İlçesi, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Samsun\'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan ve ortasından Yeşilırmak-Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu baraj göllerinin geçtiği Ayvacık İlçesi, yerleşim bakımından İsviçre\'de bulunan Landwasser Irmağı kenarındaki Davos\'a benzetiliyor. Su sporlarından gençlik kamplarına, doğa yürüyüşlerinden yöresel lezzetlere ev sahipliği yapan ilçe, \'Samsun\'un saklı cenneti\' olarak adlandırılıyor. Ormanlarla kaplı doğal manzarası, tarihi ve turistik mekanları dolayısıyla turizm potansiyeli yüksek olan Ayvacık İlçesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nce 3 yılda yapılan 46,5 milyon liralık yatırım ve çalışmalarla da ilgiyi artırdı.

Ayvacık’ta çalışmaların devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, \"Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz 3 sene içerisinde 46.5 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Geçmişle kıyaslandığında bu gerçekten önemli bir yatırım. Muhteşem doğası ve oksijeni, gelen ziyaretçilerimizi adeta büyülemektedir. Son zamanlarda yabancı turistlerin uğrak noktası olan Ayvacık, yatırımcıların destekleriyle gelişecek, tatil köylerinin ve tesislerin yapılmasıyla zamanla yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi halini alacak\" dedi.

\'GÖÇ ALAN İLÇE OLACAK\'

İlçenin göç veren değil, göç alan bir yer olacağını vurgulayan Başkan Yılmaz, \"İnanıyorum ki zamanla tüm turistlerin uğrak mekanı halini alacak. Turizm ataklarından sonra göç eden yerli halk, ilçesine geri dönmek isteyecek ve Ayvacık zamanla göç veren değil göç alan bir ilçe konumuna gelecek. Bu güzel ilçe için hayallerimiz var ve bizler bu hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz\" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2010 yılında turizm bölgesi ilan edilen ve 22 bin nüfusu olan Ayvacık\'ta geçtiğimiz yıllarda Arap yatırımcılar, çeşitli tesisler yapmak için bölgede 40 dönüm arsa satın almıştı.

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