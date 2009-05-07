Türkiye'nin daktilografi onuru

|Tarih
|Yarış Aracı – Kategorisi – Türü
|Adı, Soyadı
|Süre
|Vuruş
|Hata
|Net Vuruş
|Sözcük '
|
25.07.1965
|Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı
|Ece ÖZBAYRAK
|10'
|5.370
|0
|5370
|107
|(Rekor)
|
Paris
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
|Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı
| Ece ÖZBAYRAK
|30'
|20053
|58
|17153
|114
|21.694 P
|
|Genel Tasnif Birincisi
|10'
|6041
|3
|4541
|91
|103 S
|
23.07.1967
|Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı
| Hasan ATAY
|30'
|14732
|12
|14132
|94
|(Rekor)
|
Bern
|Dünya Sürat Şampiyonu
|
|Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı
| Hasan ATAY
|10'
|4693
|1
|4193
|84
|(Rekor)
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
|Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı
| Ece ÖZBAYRAK
|10'
|6146
|1
|5646
|113
|(Rekor)
|
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
|Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı
| Hasan ATAY
|10'
|5569
|1
|5069
|101
|(Rekor)
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
|Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı
| Nurten SABIRCAN
|10'
|5117
|0
|5117
|102
|
03.08.1969
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
Varşova
|Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı
| Akar APAY
|10'
|4625
|1
|4125
|83
|(Rekor)
|
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
|Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı
| Seçkin KÖSE
|30'
|18782
|38
|16882
|113
|(Rekor)
|Dünya Sürat Şampiyonu
|
|Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı
| Bayram BORA
|30'
|15180
|25
|13930
|93
|(Rekor)
|Dünya Sürat Şampiyonu
|
|Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı
| Seçkin KÖSE
|10'
|5709
|1
|5209
|104
|
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
|Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı
| Akar APAY
|10'
|5136
|0
|5136
|103
|
25.07.1971
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
Brüksel
|Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı
| Sadiye KEY
|10'
|3778
|0
|3778
|76
|
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
|Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı
| Cezmi SEZER
|30'
|13703
|20
|11703
|78
|Dünya Sürat Şampiyonu
|
29.07.1973
|Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı
| Bayram BORA
|30'
|16097
|4
|15697
|105
|
Valencia
|Dünya Sürat Şampiyonu
|
|Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı
| Recep ERTAŞ
|30'
|13969
|4
|13569
|90
|(Rekor)
|
20.07.1975
|Dünya Sürat Şampiyonu
|
Budapeşte
|Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı
| Recep ERTAŞ
|10'
|4588
|1
|4088
|82
|
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
|Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı
| Reşat ELESER
|30'
|13964
|12
|12764
|85
|
22.07.1979
|Dünya Sürat Şampiyonu
|
Belgrat
|Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı
| Yılmaz TOKGÖZ
|10'
|4754
|1
|4254
|85
|(Rekor)
|
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
|Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı
| Hüsnü ABBAS
|30'
|17980
|6
|17380
|116
|(Rekor)
|
|Dünya Sürat Şampiyonu
|
19.07.1981
|Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı
|Yılmaz TOKGÖZ
|30'
|16426
|9
|15526
|104
|(Rekor)
|
Mannheim
|Dünya Sürat Şampiyonu
|
|Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı
| Hüsnü ABBAS
|10'
|6069
|1
|5569
|111
|(Rekor)
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
|Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı
|Yılmaz TOKGÖZ
|10'
|4919
|0
|4919
|98
|(Rekor)
|Dünya Hatasızlık Şampiyonu
|
12.07.1987
|Elektronik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı
| Yılmaz TOKGÖZ
|30'
|19029
|3
|18729
|125
|24.678 P
|
Floransa
|Genel Tasnif Birincisi
|10'
|5949
|0
|5949
|119
|123 S
|
14.07.1991
|Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı
| Yılmaz TOKGÖZ
|30'
|17154
|12
|15954
|106
|20.447 P
|
Brüksel
|Dünya Sürat ve Hatasızlık Şampiyonu
|10'
|5493
|2
|4493
|90
|102 S
|
|Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı
|Sibel ENGİN
|30'
|14457
|30
|11457
|76
|15.216 P
|
|Dünya Sürat ve Hatasızlık Birincisi
|10'
|4259
|1
|3759
|75
|76 S
|
11.07.1993
|Bilgisayar Kullanımı Deneyimliler Ayrımı
|Yılmaz TOKGÖZ
|30'
|21174
|10
|20174
|134
|27.220
P 136 S
|
İstanbul
|Dünya Sürat ve Hatasızlık Şampiyonu
|10'
|7046
|0
|7046
|141
|
|Bilgisayar Kullanımı Deneyimliler Ayrımı
|Yılmaz TOKGÖZ
|10'
|7318
|1
|6818
|136
|14.818 P
(İşlem)
|Dünya Yazı İşlem Şampiyonu
|10'
|80 İş.
|0
|8000
|80