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Bilim / Teknoloji

Türkiye'nin daktilografi onuru

Türkiye Dünya Daktilografi, Bilgisayar ve İnternet şampiyonalarında yıllardır üstün başarı yaşıyor

07 Mayıs 2009 03:00

Dünya Daktilografi, bilgisayar ve internet şampiyonaları, Anadil dereceleri ve Çok dilli yarış dereceleri kategorilerinde Küçükler, Öğrenciler, Gençler ve Deneyimliler yaş sınıflarına ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Yarışmacılar şampiyonalarda 10 ve 30 dakikalık sürelerde klavye veya daktiloda bilinmeyen metinleri mümkün olduğunca hızlı ve hatasız girmeye çalışıyor. Bu yılki yarışmaya internet üzerinden de katılınabilen yarışma 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor, ve son günlerinin oldukça çekişmeli geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Türkiye bu şampiyonalarda 1965’den bu yana çok sayıda başarıya imza atmış. Sadece rekor ve şampiyonların bulunduğu listesi bile bir hayli uzun

İşte Türkiye’nin onur listesi

TarihYarış Aracı – Kategorisi – TürüAdı, SoyadıSüreVuruşHataNet VuruşSözcük ' 
25.07.1965
 Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı Ece ÖZBAYRAK 10' 5.370 0 5370 107 (Rekor)
Paris 
 Dünya Hatasızlık Şampiyonu 

 Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı  Ece ÖZBAYRAK 30' 20053 58 17153 114 21.694 P

 Genel Tasnif Birincisi  10' 6041 3 4541 91 103 S
23.07.1967
 Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı  Hasan ATAY 30' 14732 12 14132 94 (Rekor)
Bern 
 Dünya Sürat Şampiyonu 
 
Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı  Hasan ATAY 10' 4693 1 4193 84 (Rekor)
Dünya Hatasızlık Şampiyonu 

 Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı  Ece ÖZBAYRAK 10' 6146 1 5646 113 (Rekor)

 Dünya Hatasızlık Şampiyonu 
 
Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı  Hasan ATAY 10' 5569 1 5069 101 (Rekor)
Dünya Hatasızlık Şampiyonu 

 Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı  Nurten SABIRCAN 10' 5117 0 5117 102
03.08.1969
 Dünya Hatasızlık Şampiyonu 
Varşova 
 Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı  Akar APAY 10' 4625 1 4125 83 (Rekor)

 Dünya Hatasızlık Şampiyonu 
 
Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı  Seçkin KÖSE 30' 18782 38 16882 113 (Rekor)
Dünya Sürat Şampiyonu 
 
Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı  Bayram BORA 30' 15180 25 13930 93 (Rekor)
Dünya Sürat Şampiyonu 

 Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı  Seçkin KÖSE 10' 5709 1 5209 104

Dünya Hatasızlık Şampiyonu 

 Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı  Akar APAY 10' 5136 0 5136 103
25.07.1971
 Dünya Hatasızlık Şampiyonu 
Brüksel 
 Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı  Sadiye KEY 10' 3778 0 3778 76

Dünya Hatasızlık Şampiyonu 
 
Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı  Cezmi SEZER 30' 13703 20 11703 78
Dünya Sürat Şampiyonu 
29.07.1973
 Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı  Bayram BORA 30' 16097 4 15697 105
Valencia 
 Dünya Sürat Şampiyonu 

 Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı  Recep ERTAŞ 30' 13969 4 13569 90 (Rekor)
20.07.1975
 Dünya Sürat Şampiyonu 
Budapeşte 
 Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı  Recep ERTAŞ 10' 4588 1 4088 82

Dünya Hatasızlık Şampiyonu 

 Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı  Reşat ELESER 30' 13964 12 12764 85
22.07.1979
 Dünya Sürat Şampiyonu 
Belgrat 
 Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı  Yılmaz TOKGÖZ 10' 4754 1 4254 85 (Rekor)

 Dünya Hatasızlık Şampiyonu 

 Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı  Hüsnü ABBAS 30' 17980 6 17380 116 (Rekor)

 Dünya Sürat Şampiyonu 
19.07.1981
 Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Yılmaz TOKGÖZ 30' 16426 9 15526 104 (Rekor)
Mannheim 
 Dünya Sürat Şampiyonu 
 
Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı  Hüsnü ABBAS 10' 6069 1 5569 111 (Rekor)
Dünya Hatasızlık Şampiyonu 
 
Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Yılmaz TOKGÖZ 10' 4919 0 4919 98 (Rekor)
Dünya Hatasızlık Şampiyonu 
12.07.1987
 Elektronik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı  Yılmaz TOKGÖZ 30' 19029 3 18729 125 24.678 P
Floransa 
 Genel Tasnif Birincisi  10' 5949 0 5949 119 123 S
14.07.1991
 Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı  Yılmaz TOKGÖZ 30' 17154 12 15954 106 20.447 P
Brüksel 
 Dünya Sürat ve Hatasızlık Şampiyonu  10' 5493 2 4493 90 102 S

 Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı Sibel ENGİN 30' 14457 30 11457 76 15.216 P

 Dünya Sürat ve Hatasızlık Birincisi  10' 4259 1 3759 75 76 S
11.07.1993
 Bilgisayar Kullanımı Deneyimliler Ayrımı Yılmaz TOKGÖZ 30' 21174 10 20174 134 27.220
P 136 S
İstanbul 
 Dünya Sürat ve Hatasızlık Şampiyonu  10' 7046 0 7046 141
 
Bilgisayar Kullanımı Deneyimliler Ayrımı Yılmaz TOKGÖZ 10' 7318 1 6818 136 14.818 P
(İşlem)
Dünya Yazı İşlem Şampiyonu  10' 80 İş. 0 8000 80

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