Türkiye'nin daktilografi onuru

İşte Türkiye’nin onur listesi

Tarih Yarış Aracı – Kategorisi – Türü Adı, Soyadı Süre Vuruş Hata Net Vuruş Sözcük ' 25.07.1965 Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı Ece ÖZBAYRAK 10' 5.370 0 5370 107 (Rekor) Paris Dünya Hatasızlık Şampiyonu

Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı Ece ÖZBAYRAK 30' 20053 58 17153 114 21.694 P

Genel Tasnif Birincisi 10' 6041 3 4541 91 103 S 23.07.1967 Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı Hasan ATAY 30' 14732 12 14132 94 (Rekor) Bern Dünya Sürat Şampiyonu Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı Hasan ATAY 10' 4693 1 4193 84 (Rekor) Dünya Hatasızlık Şampiyonu

Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı Ece ÖZBAYRAK 10' 6146 1 5646 113 (Rekor)

Dünya Hatasızlık Şampiyonu Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı Hasan ATAY 10' 5569 1 5069 101 (Rekor) Dünya Hatasızlık Şampiyonu

Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı Nurten SABIRCAN 10' 5117 0 5117 102

03.08.1969 Dünya Hatasızlık Şampiyonu Varşova Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Akar APAY 10' 4625 1 4125 83 (Rekor)

Dünya Hatasızlık Şampiyonu Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı Seçkin KÖSE 30' 18782 38 16882 113 (Rekor) Dünya Sürat Şampiyonu Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Bayram BORA 30' 15180 25 13930 93 (Rekor) Dünya Sürat Şampiyonu

Elektrikli Daktilografi Deneyimliler Ayrımı Seçkin KÖSE 10' 5709 1 5209 104



Dünya Hatasızlık Şampiyonu

Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı Akar APAY 10' 5136 0 5136 103

25.07.1971 Dünya Hatasızlık Şampiyonu Brüksel Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Sadiye KEY 10' 3778 0 3778 76



Dünya Hatasızlık Şampiyonu Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Cezmi SEZER 30' 13703 20 11703 78

Dünya Sürat Şampiyonu 29.07.1973 Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı Bayram BORA 30' 16097 4 15697 105

Valencia Dünya Sürat Şampiyonu

Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Recep ERTAŞ 30' 13969 4 13569 90 (Rekor) 20.07.1975 Dünya Sürat Şampiyonu Budapeşte Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Recep ERTAŞ 10' 4588 1 4088 82



Dünya Hatasızlık Şampiyonu

Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Reşat ELESER 30' 13964 12 12764 85

22.07.1979 Dünya Sürat Şampiyonu Belgrat Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Yılmaz TOKGÖZ 10' 4754 1 4254 85 (Rekor)

Dünya Hatasızlık Şampiyonu

Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı Hüsnü ABBAS 30' 17980 6 17380 116 (Rekor)

Dünya Sürat Şampiyonu 19.07.1981 Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Yılmaz TOKGÖZ 30' 16426 9 15526 104 (Rekor) Mannheim Dünya Sürat Şampiyonu Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı Hüsnü ABBAS 10' 6069 1 5569 111 (Rekor) Dünya Hatasızlık Şampiyonu Mekanik Daktilografi Gençler Ayrımı Yılmaz TOKGÖZ 10' 4919 0 4919 98 (Rekor) Dünya Hatasızlık Şampiyonu 12.07.1987 Elektronik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı Yılmaz TOKGÖZ 30' 19029 3 18729 125 24.678 P Floransa Genel Tasnif Birincisi 10' 5949 0 5949 119 123 S 14.07.1991 Mekanik Daktilografi Deneyimliler Ayrımı Yılmaz TOKGÖZ 30' 17154 12 15954 106 20.447 P Brüksel Dünya Sürat ve Hatasızlık Şampiyonu 10' 5493 2 4493 90 102 S

Elektrikli Daktilografi Gençler Ayrımı Sibel ENGİN 30' 14457 30 11457 76 15.216 P

Dünya Sürat ve Hatasızlık Birincisi 10' 4259 1 3759 75 76 S 11.07.1993 Bilgisayar Kullanımı Deneyimliler Ayrımı Yılmaz TOKGÖZ 30' 21174 10 20174 134 27.220

P 136 S İstanbul Dünya Sürat ve Hatasızlık Şampiyonu 10' 7046 0 7046 141 Bilgisayar Kullanımı Deneyimliler Ayrımı Yılmaz TOKGÖZ 10' 7318 1 6818 136 14.818 P

(İşlem) Dünya Yazı İşlem Şampiyonu 10' 80 İş. 0 8000 80

Yarışmacılar şampiyonalarda 10 ve 30 dakikalık sürelerde klavye veya daktiloda bilinmeyen metinleri mümkün olduğunca hızlı ve hatasız girmeye çalışıyor. Bu yılki yarışmaya internet üzerinden de katılınabilen yarışma 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor, ve son günlerinin oldukça çekişmeli geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.Türkiye bu şampiyonalarda 1965’den bu yana çok sayıda başarıya imza atmış. Sadece rekor ve şampiyonların bulunduğu listesi bile bir hayli uzun