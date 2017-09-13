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Ekonomi

Türkiye'nin çeltik ambarında hasat başladı

Ünsal YÜCEL/ İPSALA (Edirne), (DHA)- TÜRKİYE'nin çeltik (pirinç) ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Edirne'nin İpsala İlçesi'nde hasat, törenle başladı

13 Eylül 2017 20:14

Ünsal YÜCEL/ İPSALA (Edirne), (DHA)- TÜRKİYE\'nin çeltik (pirinç) ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Edirne\'nin İpsala İlçesi\'nde hasat, törenle başladı.
İpsala\'da tava hazırlanması, su verilmesi, çeltik tohumu ve gübre ekimiyle uzun bir yetiştirme sürecinin ardından başaklara dolan çeltiğin biçerdöverlerle hasadına başlandı. İpsala Ovası\'ndaki İbrahimağa mevkiinde düzenlenen törene İpsala Kaymakamı Ali Uysal, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, İpsala Ziraat Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Darcan, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Seçkin Şimşek, kurum amirleri, oda ve borsa yöneticileri ile çok sayıda çeltik üreticisi katıldı.
İpsala Kaymakamı Ali Uysal, buğday ve ayçiçeğinde olduğu gibi çeltikte de rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, \"Bölgemizde yaklaşık 200 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılırken, yaklaşık 150 bin ton pirinç üretiliyor. Bölgemizde bilinçli Amerika, İtalya seviyesinde üretim yapan çiftçilerimiz bulunuyor. İleriki yıllarda zirai ilaç üretimini de bu bölgede yapabilirsek çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum\" dedi.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, Türkiye\'nin çeltik ihtiyacının yüzde 40\'ını Edirne\'nin karşıladığını belirterek, \"Çeltik, ülkemiz için çok önemli. Ülkemizde 1 milyon 160 bin dekar çeltik ekilişi var. Geçen yıl 920 bin çeltik üretimi gerçekleşti. Bu yıl da aynı oranlarda rekolte bekliyoruz. İpsala çeltik üreminde çok önemli yere sahip. Edirne Türkiye\'de çeltik üretiminin yüzde 40\'ını karşılıyor. Edirne\'de 450 bin dekar çeltik ekili, İpsala\'da da 200 bin dekar çeltik ekilişi mevcut. Türkiye\'de son 10 yılda çeltik ekilişinde artış oldu\" diye konuştu.
İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar da çeltiğin bölge tarımı açısından en önemli ürün olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
\"Biz çeltik üreticileri, az bir destekle Türkiye çeltik üreticisinin tamamını karşılayacağız. Bundan dolayı gerekli olan maliyet kazanç oranının dengeli olması yeterlidir. TMO\'dan beklentilerimiz olduğunu açıkça söylemekteyiz. Maliyet raporu hazırladık bu yıl. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığına gönderdik. Bizim Osmancık cinsi pirinç kilogram maliyetimiz 1 lira 76 kuruştur. Bunun üzerine yüzde 30 kar payı ilave edilerek 2 lira 30 kuruş beklenti içerisindeyiz.\"
Konuşmaların ardından dualarla kurban kesilerek, biçerdöverler çeltik hasadına başladı.

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