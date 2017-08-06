Türkiye'nin büyük bölümünü fırtına vurdu

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan sağanak nedeniyle çoğu kentte dereler taştı, ağaçlar devrildi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte bazı illerde yaşananlar şöyle:

Ankara

Ankara-Samsun karayolunun Ortaköy mevkisinden geçen Kantar deresi, sağanak nedeniyle taştı.



Alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak Ankara-Samsun karayolunda seyreden sürücülere zor anlar yaşattı.

Sağanak nedeniyle Ortaköy mevkisinden geçen Kantar deresi taşarken, Samsun istikameti kısmen trafiğe kapandı.

Otobüs, kamyon ve tırlar geçişlerde zorlanırken, otomobiller ise alternatif yollara yönlendirildi.

Yol üzerinde bulunan bazı kafe, düğün salonu, benzinlik ve lokanta gibi işyerleri de sağanaktan etkilendi.

Öte yandan, suda mahsur kalan araçlara müdahale için gelen bir itfaiye aracı da çamura saplandı.

Aydın: Suya gömülen aracın penceresinden çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde sağanak nedeniyle alt geçitte mahsur kalan kişi aracın penceresinden çıkarak kurtuldu.



İlçede akşam saatlerinde başlayan ve yarım saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezindeki 7 Eylül Mahallesi'nde alt geçitten geçmek isteyen Adem Can (33) sel sularının yükselmesiyle alt geçitte mahsur kaldı. Kapıyı açmaya çalışan ancak sel suları nedeniyle açamayan Can, arabanın camını açarak kurtuldu.

Suya gömülen araç olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla alt geçitten çıkarıldı.

Adem Can, "Su seviyesi düşüktü. 'Ben buradan geçerim' diye düşündüm. Su seviyesi yükselmeye başladı. Geri geri çıkmaya çalışırken, araba çıkamadı. Her iki taraftan alt geçite akan su arabayı içine aldı. Kapıyı açmaya çalışırken açılmadı. Pencere camını aşağı indirdim. Pencereden dışarı çıktım. Ben çıkar çıkmaz araba komple suya gömüldü. Bir dakika bile geçmedi, bu durum yaşandı. Ben kurtuldum. Arabada yalnızdım. Kurtulduğuma halime şükrediyorum." diye konuştu.

Ağaçlar devrildi

Efeler ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına sonucu ağaçlar devrildi.



İlçede öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda duraktan yolcu alan minibüsün üzerine ağaç devrildi. Bulvar araç trafiğine kapatıldı.

Aydın Valiliği önündeki ağaçlardan biri ve bayrak direği, park halindeki bir otomobilin üstüne devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Aydın'ın birçok noktasında benzer olayların yaşanması üzerine itfaiye ekipleri seferber oldu.

Trafiğe kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Antalya'da sel tarım arazilerinde zarara yol açtı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, tarım arazileri ve seralarda hasara yol açtı.



İlçeye bağlı Kışla, Yalnızdam ve Eskihisar mahallelerinde etkili olan sağanağın ardından belediye ekipleri, molozlarla kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Öztekin, yaptığı açıklamada, söz konusu mahallelerde taş ve molozlarla ulaşıma kapanan yolların trafiğe açılmasını sağladıklarını söyledi.

Sel nedeniyle can kaybı olmadığını ifade eden Öztekin, "Aniden başlayan sağanak sonrası Kışla, Yalnızdam ve Eskihisar mahallelerimizde sel meydana geldi. Kısa sürede tüm ekiplerimizi seferber ederek selin zararlarını ortadan kaldırmak için çalışmalara başladık. İlk gördüğümüz tarım arazilerinde, seralarda zarar var. Hasar tespit çalışmasının ardından selin zararının boyutunu daha net göreceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Kırşehir: Sele kapılan kovanlardaki 130 bin arı telef oldu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde sele kapılan 100 kovandaki yaklaşık 130 bin arı telef oldu.



İlçede ve bağlı köylerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşkümbet köyünde arıcılık yapan Ali Rıza Budak'a (59) ait 200 kovandan 100'ü sel sularına kapıldı.

Budak, 100 kovanda 130 bin arının telef olduğunu belirterek, "Eşimle burada arıcılık yapıyoruz. Şiddetli yağış başladığında arıların bulunduğu yamaca sel gelebilir diye düşündük. Hemen arıların yanına gelmek istedik ancak yol çalışması olduğu için aracımızı uzakta bıraktık. Biz gelene kadar maalesef kovanlarımızı sel götürmüş." dedi.

Mucur İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de bölgede inceleme yaparak, tutanak tuttu.