Türkiye'nin büyük bölümünde yağış var

Türkiye'nin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Bu arada, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde yer yer üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Göller yöresi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da aralıklarla kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Afyon çevrelerinde sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde yer yer üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (24)

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (22)

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (23)

ADANA: Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (27)

ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu (26)

SAMSUN: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (21)

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu (19)

VAN : Parçalı ve az bulutlu (20 )

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (27)



Bölgelerde hava durumu



Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Afyon çevrelerinde sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevreleriyle akşam saatlerinde Adana'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Konya ve Karaman dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve İnebolu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Artvin çevreleri ile zamanla Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Iğdır ile zamanla Erzincan, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevreleri ile Adıyaman'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.