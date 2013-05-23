Türkiye'nin bütün illerinde çocuklara tecavüz vakası yaşanmış

Hülya Karabağlı / Ankara

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, çocuğa cinsel istismar davalarının dökümünü açıkladı. Çıkan tabloda, İstanbul başta Türkiye’nin tüm illerinde çocuklar taciz ve tecavüze uğruyor. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Mecliste konu bir an evvel araştırılmalı” dedi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Türkiye’nin tecavüz, çocuk istismarı ve taciz suçları” haritasını açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Ergin, 2011 verileri ışığında 81 ilde açılan “Tecavüz, çocuk istismarı ve taciz suçları” davalarının dökümünü verdi.

İstanbul birinci

Verilere göre Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul’da 2011 yılında bin 486 tecavüz, 2 bin 488 çocuk istismarı, 2 bin 223 taciz davası açıldı. Açılan davalar baz alındığında İstanbul’u tecavüzde İzmir (568) çocuk istismarında Ankara (1162) izledi. Taciz davasında da İzmir, İstanbul’un ardından 901 davayla ikinci sırayı aldı.

Akdeniz Bölgesi’nin önemli kentlerinden Adana’da 461 tecavüz, 656 çocuk istismarı ve 291 taciz davası açıldı. Bölgenin bir diğer önemli kenti Antalya 432 tecavüz, 548 çocuk istismarı, 473 taciz davasıyla öne çıktı. Gaziantep 558, Bursa 545, Mersin de 500 çocuk istismarı davasıyla bu haritanın önemli kentleri arasında yer aldı. Kayseri de utanç haritasında şu verilerle girdi: Tecavüz davası (263), çocuk istismarı davası (374), taciz davası (273).

Doğu’da düşük

Tunceli’de 2011 yılında 3 tecavüz, 5 çocuk istismarı, 3 taciz davası açıldı. Türkiye’nin muhafazakâr illeri arasında gösterilen Konya, 609 çocuk istismarı davasıyla ilk 5 il arasında yer aldı. Konya 354 tecavüz ve 438 taciz davasıyla da öne çıktı. Karadeniz’in önemli kentlerinden Samsun’da ise 418 çocuk istismarı davası açıldı. Güneydoğu bölgesinin en büyük kenti Diyarbakır’a ait veriler ise şöyle: Tecavüz davası: 92, çocuk istismarı davası: 193, taciz davası: 75.

Çürümenin haritası

Bakan Sadullah Ergin’in yanıtında yer alan “Tecavüz suçuna giren bazı maddeler aynı zamanda çocuk istismarı suçu içinde de sayılmıştır” dipnotu ise utanç haritasının en travmatik boyutu olarak öne çıktı. Tanrıkulu, “Ne acıdır ki bu dipnot bazı çocuklarımıza yönelik istismarın ötesinde tecavüz de edildiği gerçeğini yüzümüze çarpmaktadır. Bu dipnot bile tek başına yürek burkan, travmatik bir durumdur” değerlendirmesini yaptı.

Komisyon şart

Tanrıkulu, şunları söyledi: “Yalnızca 2011 yılı verileriyle bile görüyoruz ki 81 ilin tümünde tecavüz, çocuk istismarı ve taciz davası var. Türkiye’nin asıl ilgilenmesi gerektiği öncelikli meseleler arasında bunun olduğun görülüyor. Türkiye topyekûn bir çürümenin içinde, bu veriler de bunun haritası. Vakit geçirmeksizin TBMM’nin en azından bir araştırma komisyonuyla meseleye ışık tutması gerekiyor. Bu yönde adım atacağım.”