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Türkiye'nin Brad Pitt'i

Uluslararası haber ajansı Reuters, röportaj yaptığı Kıvanç Tatlıtuğ'u 'Türkiye'nin Brad Pitt'i başlığıyla duyurdu

12 Mart 2009 02:00

Uluslararası haber ajansı Reuters, röportaj yaptığı Kıvanç Tatlıtuğ'u 'Türkiye'nin Brad Pitt'i başlığıyla duyurdu.

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, "Gümüş"teki rolüyle tüm Ortadoğu'nun sevgilisi olan Kıvanç Tatlıtuğ ile röportaj yaptı. "Türkiye'nin Brad Pitt'i" başlıklı yazıda, Tatlıtuğ'un, sarı saçları, mavi gözleri ve romantik jestleriyle, Arap alemindeki kadınların gönlünü çaldığı belirtildi.

Ajans, Tatlıtuğ'un Türkiye'nin Arap alemindeki imajını düzelten başarısının, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın benzer bir etki yaratan Davos çıkışıyla aynı günlere denk gelmesine dikkat çekti. 25 yaşındaki Tatlıtuğ, "Tepkiler inanılmaz. Çığlık atan insanlarla karşılaşıyorum. Her yaştan insan beni görünce sevinçten ağlıyor" dedi.

Vestel'in Yükselen Pazarlar Medya Direktörü Zeynep Oral ise, Tatlıtuğ'un yer aldığı reklam kampanyasının ardından Suriye pazarında yüzde 5'lik bir gelişme yaşadıklarını, 2010'da yüzde 10'luk bir büyüme beklediklerini söyledi. Türkiye'ye gelen Arap turist sayısında da ciddi bir artış yaşandı.

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