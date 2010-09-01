Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı başlıyor

T24 - Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı bugün başlıyor.



BM’ye üye 192 ülkenin devlet, hükümet başkanları ve üst düzey yetkililerinin katılacağı 65. Dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarının da düzenleneceği yoğun eylül ayında Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nde üst düzeyli iki toplantıya da başkanlık yapacak.



Türkiye, 23 Eylül’de BM’nin barışı koruma konusundaki etkinliğinin arttırılması yollarının tartışılacağı toplantıyı düzenleyecek. Toplantının başkanlığını 65. dönem BM Genel Kurulunun açılışına Türkiye’yi temsilen katılacak olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yapacak.



Türkiye bu ay ikinci üst düzeyli önemli toplantıyı ise terörizmle mücadele konusunda 27 Eylül’de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında düzenleyecek.



Güvenlik Konseyi’nin bu ayki taslak programını ele alıp yarın resmen kabul etmesinin ardından Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, BM’de basın toplantısı düzenleyerek programla ilgili detaylı bilgi verecek.



Konsey’in bu ayki programındaki konular arasında Ortadoğu’daki gelişmeler ve bu kapsamda Mavi Marmara saldırısı, Konsey’in İran ve Sudan Yaptırımlar Komiteleri’nin son raporları, Afganistan’daki BM Yardım Misyonu (UNAMA), Nepal’deki BM Misyonu (UNMIN), Liberya’daki BM Misyonu (UNMIL), Haiti’deki BM İstikrar Misyonu (MINUSTAH), Lübnan’daki BM Geçici Gücü (UNIFIL), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bu ay ortaya çıkan toplu tecavüz vakası, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un son Somali raporu, Uluslararası Adalet Divanı’nın Amerikalı üyesinin seçimi gibi konular yer alıyor.



Türkiye, 2009-2010 döneminde Konsey’in geçici üyesi olması kapsamında ilk kez 2009 yılının haziran ayında dönem başkanlığı yapmıştı.



Türkiye’nin Konsey üyeliği 1 Ocak 2011’de sona erecek.