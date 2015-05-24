Türkiye’nin bilinen ilk oy hırsızlığı davası altı yıldır sonuçlanmadı.

2009’da yapılan yerel seçimde İstanbul’un Beylikdüzü semtinde ilginç olaylar yaşanmıştı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesine az bir zaman kala elektrikler kesilmiş, sandık başında kavga çıkmıştı. Ardından bazı oy pusulalarının kanalizasyon çukuruna atıldığı ortaya çıktı. Saat 22:50’ye kadar CHP’nin önde götürdüğü seçimleri AKP’nin kazandığı açıklandı.

Taraf'tan Sümeyra Tansel'in haberine göre, yaşananlardan sonra Türkiye’nin ilk oy hırsızlığı davası açıldı. CHP’nin o dönemki Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı Vecdet Öz, dava dosyasına yansıyan oy hırsızlığına ilişkin iddialarını Taraf’a şöyle anlattı: “Seçim günü saat 22:50’de AKP’den 5 bin oy öndeydik. Basın, seçim kurulundan aldığı bilgiyle seçimi kazandığımı ilan etmişti. Sandıkların yüzde 85’i açılmıştı. Artık logaritmik olarak seçim sonuçlarının değişmesi mümkün değildi. Buna rağmen gece 22:50’den sonra aniden elektrikler kesildi. Elektrikler kesilmekle de kalmadı, sandıklarda kavgalar çıktı. Oy pusulaları tutanaklar kontrolümüzden çıktı. Yani 22:50 den sonra bizim oy pusulamızda değişiklik oldu ve biz 320 oyla seçimi kaybettik. Oy pusulalarının kanalizasyon çukuruna atıldığını tutanak altına aldık. YSK’ya oyların yeniden sayımı için itiraz ettik. Ama oyların sayılması isteklerimizi reddetti.”

Dava sonuçlanamadı

CHP Beylikdüzü ilçe teşkilatı, oylarının çalındığını belirterek dava açtı. Büyükçekmece Cumhuriyet savcılığı tarafında yürütülen soruşturma sonunda İlçe Seçim Kurulu Başkanı İbrahim Doğan hakkında “Görevi kötüye kullanmak”, “Menfaat temin etmeye çalışmak” ve “Seçim sonuçlarını değiştirmek” suçlarından dava açıldı. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Burada görevsizlik gibi nedenlerle bir süre çeşitli mahkemelerde dolaşan davaya daha sonra 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi İbrahim Doğan’ı beraat ettirdi. Vecdet Öz’ün avukatı Ethem Baykal ise kararı temyiz etti. 6 yıldır sonuçlanamayan oy hırsızlığı davası şimdi Yargıtay’dan çıkacak sonucu bekliyor.

‘İki seçim geçti adalet bekliyoruz’

Vecdet Öz’ün avukatı Ethem Baykal, Taraf’a şunları söyledi: “Türkiye’de davalar yavaş yürüyor. Seçimle ilgili davalarda ise hele de iktidar partisi aleyhineyse davanın devam etmemesi için her türlü ağır çekim uygulanıyor. İktidar yargı bağımsızlığını zedelediği için adaleti tecelli ettirecek olanlar tereddüt ediyor. İki seçim geçti hâlâ adalet arıyoruz, karar bekliyoruz. İki seçimden sonra ‘burada haksızlık oldu’ denilse bile bu karar vicdanları nasıl tatmin edecek?”

AGİT 100 gözlemci gönderiyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, seçim için Türkiye’ye 100’ü aşkın gözlemciden oluşan bir heyet göndereceğini açıkladı. Öte yandan ABD’nin Türkiye’deki iki eski büyükelçisi Morton Abromovitz ile Eric Edelman, “Gölgeler ve Kuşkular” adlı raporlarında 30 Mart yerel seçimlerinde ülke çapında seçim hileleri yapıldığını ifade etti. Hilelerin bireysel olmadığının belirtildiği raporda oy hırsızlığının merkezi planlamayla yapıldığını ileri sürüldü.

ABD’nin kırmızı çizgisi seçimde şaibe

ABD eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Washington’da düzenlenen bir toplantıda basın özgürlüğü ve özgür seçimler konusunda Türkiye’ye önemli uyarılar yaptı. Bugün gazetesinin haberine göre, uluslararası arenada yaşanan gelişmeler nedeniyle Türk-Amerikan ilişkilerinin sıra dışı seyrettiğini söyleyen Jeffrey, şunları söyledi: “Seçimlerin adil ve özgür olmaması halinde bu durum değişir. Seçimlere şaibe bulaşması durumunda çok büyük bir değişikliğe gidilir. Böyle bir durumda Amerika, Türkiye ile ilişkilerinde stratejik bir değişiklik yapar.”