Türkiye'nin batısı yağmur ve fırtınaya teslim

T24 - Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve fırtına bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sabah Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa'da, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kars, Ardahan ve Iğdır'da, gece Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ile İstanbul'un batı kesimlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.





Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.







Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Güney Ege, Akdeniz kıyı kesimleri ile ülkemizin güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esecek.









Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın, kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı, başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.







Bazı illerde hava durumu





Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:





İSTANBUL: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esecek. (27)





ANKARA: Az bulutlu ve açık (32)





İZMİR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı gece saatlerinden itibaren çok bulutlu (30)





ADANA: Az bulutlu ve açık (35)





ANTALYA: Az bulutlu ve açık (32)







SAMSUN: Parçalı bulutlu (25)





ERZURUM: Parçalı bulutlu (27)







DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık (38)









Bölgelere göre hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:







MARMARA: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ile İstanbul'un batı kesimleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esecek.





EGE: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı, kıyı kesimleri çok bulutlu geçecek. Rüzgar; Kuzey Ege kıyılarında ; kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esecek.







AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.





İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek



BATI KARADENİZ: Kıyıları ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar; kıyı kesimlerinde kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esecek.







ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı, kıyı kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevreleri hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.





DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.







GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.



