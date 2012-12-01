Türkiye'nin batısı sağanağa teslim, su baskını ve sel uyarısı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklenirken, su baskını ve sel uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/metrekare), İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Akçay, Gömeç ve Havran ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:



HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın iç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı (Lodos), doğuda değişik yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/metrekare), İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Akçay, Gömeç ve Havran ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, vb.) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

SİS UYARISI: Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/metrekare), Çanakkale ve Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Akçay, Gömeç, Burhaniye ve Havran İlçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın; Çanakkale çevreleri başta olmak üzere bölge genelinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİLECİK Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

BURSA Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

ÇANAKKALE Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor 17

İSTANBUL Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18



EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir il genelinde kuvvetli (20-50 kg/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

AYDIN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İZMİR Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 18

MANİSA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de sabah ve gece saatlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA Parçalı bulutlu 22

ANTALYA Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

GÜZELYURT Parçalı ve çok bulutlu 25

MERSİN Parçalı ve çok bulutlu 21



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

KARAMAN Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 15

KIRŞEHIR Parçalı ve çok bulutlu 14



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

BOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

DÜZCE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA Parçalı çok bulutlu 18

RİZE Parçalı bulutlu 19

SAMSUN Parçalı çok bulutlu 23

TRABZON Parçalı bulutlu 23



DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli 14

ERZİNCAN Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli 15

ERZURUM Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli 11

VAN Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli 11



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli 16

GAZİANTEP Parçalı ve az bulutlu 14

ŞANLIURFA Parçalı ve az bulutlu 18

SİİRT Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli 15