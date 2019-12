'Türkiye'nin Batı'dan uzaklaştığı iddiaları abartılı'

T24 - The Economist dergisi, Türkiye'nin Batıdan uzaklaştığı yolundaki iddiaların abartılı olduğunu yazıyor.



Uluslararası yayın yapan politika ve ekonomi dergisi The Economist, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüştüğünde, Amerika'nın Afganistan'a yaptığı takviyeye destek vermesi talebiyle karşılaşacağını, fakat Erdoğan'ın Afganistan'a muharip asker gönderme talebini geri çevireceğini savunuyor.



The Economist'e göre, Erdoğan'ı eleştirenler, bunu, Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşmakta olduğunun ispatı olarak göstermeye çalışacaklar.



Dergi, Erdoğan'ın Batı'dan uzaklaşmasına örnek olarak gösterilen tutumlar arasında, Türkiye'nin İran ve Sudan'la yakınlığını, İsrail'e yönelik sert açıklamaları da sayıp, ardından, cihat yanlısı Türklerin ise Erdoğan'ı Amerika'nın fino köpeği olarak gördüğünü belirtiyor.



'Türkiye'nin tarafı, İran'a yaptırım oylamasında belli olacak'



The Economist'in yorumundan öne çıkan diğer satırlar şöyle:



"Erdoğan'ın Obama'ya, neden İran'a karşı yeni yaptırımlardan yana olmadığını açıklamak gibi daha zor bir işi olabilir. Batılı bir diplomat, "Türkiye'nin bizim tarafımızda mı yoksa karşı tarafta mı olduğunu, yaptırımlar için oylamaya gidilirse göreceğiz" diyor."



"Erdoğan'ın düşmanları, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ordunun gücünü kırpmaya çalışmasının Avrupa Birliği'ne giriş arzusuyla değil, ülkede dini iktidarı yerleştirmek istemesiyle ilgili olduğunu iddia ediyorlar. Erdoğan'ın İslami bir diktatörlük kurmak için, özgür basını susturmaya çalıştığını iddia ediyorlar." yorumunu yapan Economist dergisi şöyle devam ediyor.



"Fakat Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği hedefine bağlı ve ülkesinin Avrupa Birliği hayalleri sona erse dahi, Türkiye'yi özgürleştiren reformlar yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin kendi Kürtler’iyle sorunlarını çözmeye çalışıyor ve Ermenistan'la uzlaşma yolunda ilerliyor. Bunlar, pek de Batı'dan uzaklaşmanın işaretleri değil."



Economist, Türkiye'de ele geçen belgelerin ordu içinde bir grubun bazı Hristiyanlar'a suikast düzenleyip suçu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne atmaya çalıştığını gösterdiğini savunuyor ve yazının başında değindiği Afganistan'a asker gönderme konusuna dönerek, yazıyı "Neden onlar Afganistan'a gönderilmesin ki?" diye bitiriyor.