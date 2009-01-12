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Politika

Türkiye'nin başmüzakerecisi resmen değişti

Türkiye'nin Avrupa ile müzakerelerini yürütecek isim artık resmen Egemen Bağış.

12 Ocak 2009 02:00

Türkiye'nin Avrupa ile müzakerelerini yürütecek isim artık resmen Egemen Bağış. Dışişleri Bakanı ve eski başmüzakereci Ali Babacan, Bağış'a görevi, "kardeşim" diyerek devretti. Egemen Bağış, "Alevisiyle Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle bu yolda birlikte yürümek önemli" diyerek, Avrupa Birliği'ne de "eşit davranın ve adil olun" mesajı verdi.

Bağış'ın AB'ye ilk mesajı "eşit ve adil olun, oyun devam ederken yeni kurallar koymayın" oldu. Mesajı veren, Türkiye'nin yeni başmüzakerecisi devlet bakanı Egemen Bağış.

Başmüzakereciliğe sürpriz bir şekilde atanan Bağış, görevi Dışişleri Bakanı Ali Babacan'dan devraldı.

Babacan, "Bundan sonra başmüzakerecilik görevini Egemen Bağış kardeşim yürütecek" dedi. Egemen Bağış da, "durmak yok yola devam" diye konuşarak Türkiye'nin atması gereken adımlar olduğunu söyledi.

Bağış, "AB Türkiye'nin diyetisyeni. Kilo vermek isteriz ama kendi başımıza başaramayız. Bunu başarmış 27 ülke var. Biz yapacağımız reformaları AB istediği için değil kendi halkımız için yapacağız" dedi.

Avrupa Birliği ile müzakerelerde şu ana kadar 10 fasıl açıldı. Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 6 faslın teknik hazırlıklarının tamamlandığını söyledi, siyasi engeller nedeniyle bu fasılların açılamadığını hatırlattı.

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