Türkiye'nin başmüzakerecisi resmen değişti

Türkiye'nin Avrupa ile müzakerelerini yürütecek isim artık resmen
Egemen Bağış. Dışişleri Bakanı ve eski başmüzakereci Ali Babacan,
Bağış'a görevi, "kardeşim" diyerek devretti. Egemen Bağış, "Alevisiyle
Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle bu yolda birlikte yürümek önemli"
diyerek, Avrupa Birliği'ne de "eşit davranın ve adil olun" mesajı verdi.
Bağış'ın AB'ye ilk mesajı "eşit ve adil olun, oyun devam ederken yeni
kurallar koymayın" oldu. Mesajı veren, Türkiye'nin yeni başmüzakerecisi
devlet bakanı Egemen Bağış.
Başmüzakereciliğe sürpriz bir şekilde atanan Bağış, görevi Dışişleri Bakanı Ali Babacan'dan devraldı.
Babacan,
"Bundan sonra başmüzakerecilik görevini Egemen Bağış kardeşim
yürütecek" dedi. Egemen Bağış da, "durmak yok yola devam" diye
konuşarak Türkiye'nin atması gereken adımlar olduğunu söyledi.
Bağış,
"AB Türkiye'nin diyetisyeni. Kilo vermek isteriz ama kendi başımıza
başaramayız. Bunu başarmış 27 ülke var. Biz yapacağımız reformaları AB
istediği için değil kendi halkımız için yapacağız" dedi.
Avrupa
Birliği ile müzakerelerde şu ana kadar 10 fasıl açıldı. Dışişleri
Bakanı Ali Babacan, 6 faslın teknik hazırlıklarının tamamlandığını
söyledi, siyasi engeller nedeniyle bu fasılların açılamadığını
hatırlattı.