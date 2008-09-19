Türkiye'nin arkeolojik varlıkları haritalandı

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Türkiye'nin tarihi mirası dünyayı dolaşıyor

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Proje Koordinatörü Oğuz Tanındı, yaptıkları çalışmayla,Türkiye'deki 2 bin 907 arkeolojik varlık ile 565 mağaranın, internet üzerinden ulaşılabilen harita üzerinden araştırmacıların kullanımına sunulduğunu bildirdi.Tanındı, yaptığı açıklamada, 15 yıldır yürüttükleri TAY Projesi kapsamında binlerce kilometre yol kat ettiklerini ve Türkiye'nin her bölgesindeki arkeolojik varlıklar ve mağaralarla ilgili görsel, yazılı bilgileri veritabanlarına kaydettiklerini söyledi.Bu bilgileri bir süredir internetten yayınlandıklarını ifade eden Tanındı, "Veritabanımızdaki söz konusu bu bilgilerin araştırmacılar, turizmciler ve resmî kurumlar tarafından daha rahat kullanılması amacıyla, TAY Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) adlı sistemi devreye soktuk. 'http://taygis.tayproject.org' internet adresinden ulaşılabilen TAYCBS sayesinde, Türkiye haritası üzerinde çağlara göre 2 bin 907 arkeolojik varlık ve 565 mağara başta olmak üzere, pek çok bilgiye ulaşılabilecek" dedi.TAYCBS ile bir ülkenin arkeolojik varlıkları ve mağaralarının dünyada ilk kez, coğrafi bilgi sistemi teknolojileri kullanılarak, internet üzerinden yayınlandığını vurgulayan Tanındı, şöyle devam etti: "TAYCBS'de paleolitik, neolitik, kalkolitik ve tunç çağlarına ait arkeolojik varlıklar, ayrı ayrı görüntülenebiliyor. Ayrıca çoğu doğal olan ve eski çağlarda yaşayanların konut olarak kullandıkları mağaralar da görülüyor. Bunun yanında, tahribat bölümünde, nerede ne oranda tahribat olduğu, kazı ve araştırma bölümünde hangi noktalarda kazı, hangisinde araştırma yapıldığı, tescil bölümünde her varlığın tescil durumu öğrenilebiliyor. Müzeler bölümü sayesinde Türkiye'deki tüm müzeler, açılış, kapanış saatleri ve adresleri mevcut. Bunlar yanında, araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla kara ve demir yolları, akarsular, gölleri gösterme seçeneği de mevcut."Tanındı, TAYCBS'nin, araştırmacılar, bilim adamları, tarih, arkeoloji ve mağara bilim öğrencilerine yardımcı olacak bir görsel veritabanı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Bunun yanında, bir yere bir inşaat ya da turistik tesis yapılacağında TAYCBS'den kontrol edilerek orada bir arkeolojik varlık bulunup bulunmadığı görülebilir. Bu sayede en önemli sorunlarımızdan olan tahribatın önüne geçilmesini de bekliyoruz. Yetkililerin, örneğin 'Burdur'un güneyinde şu şu doğal mağaralar ve arkeolojik yerleşmeler var' deyip, oralarda yerleşime izin vermemesini sağlamayı umuyoruz. TAYCBS turizmcilerin de işine yarayacak. Rota planlarken, tarihi varlıklar harita üzerinde görülüp, ona göre planlama yapılabilir. Ayrıca batı ülkelerinde yaygın olan, ancak, Türkiye'de pek bilinmeyen mağara turizmi için de önemli bir görsel kaynak oluşturmakta."