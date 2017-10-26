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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'nin arabulucuğunda iki Tatar serbest

Rusya'nın Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri sonucunda iki Kırım Tatarı siyasetçiyi serbest bıraktığı bildirildi.

26 Ekim 2017 02:15

Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri sonrasında Kırım'ın ilhakına karşı çıkan tutuklu iki Kırım Tatarı siyasetçinin Rusya'da serbest bırakıldıkları açıklandı. Kırım Tatarları liderlerinden Neriman Celalov Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz'ün Türkiye'ye gittiklerini söyledi.

Ümerov ve Çiygöz'ün avukatı da Facebook'ta yaptığı paylaşımda müvekillerinin serbest kaldığını doğruladı. Konuyla ilgili Rusya tarafından ise bir açıklama yapılmadı.

Celalov ise açıklamasında "Bu, Ukrayna'nın katılımı ile Rusya ve Türkiye arasında yapılan görüşmelerin bir sonucudur" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroschenko da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kırım nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini Müslüman Tatar halkı oluşturuyor. Kırım Tatarlarının büyük çoğunluğu Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine karşı. İnsan hakları örgütleri Ümerov'un 2 yıl, Çiygöz'ün de 8 yıl hapse mahkum edilmesini siyasi bir karar olarak değerlendiriyordu. Moskova ise eleştirileri geri çevirmişti.

Reuters/ HS/GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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