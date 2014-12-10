T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'nin adı 'Yeni Türkiye' oldu!

İskoçya'nın Edinburgh Havalimanı'nda döviz kurlarını gösteren tabeladaki 'Yeni Türkiye' (New Turkey) ibaresi dikkat çekti

10 Aralık 2014 21:14

Dün sabah erken saatlerde, Londra’ya seyahat etmek üzere Edinburgh Havalimanı’nda bulunan bir yolcu, döviz kurlarını gösteren tabelada Türkiye yerine "Yeni Türkiye" yazıldığını görünce bu tabelayı Facebook'ta paylaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, söz konusu tabelada diğer ülkelerin isimlerinde herhangi bir değişiklik yapıldığı görülmezken, Türkiye yerine neden "Yeni Türkiye" yazıldığı ise bilinmezliğini koruyor.

Döviz şirketinin internet sitesinde ise tıpkı Edinburgh Havalimanı’nda olduğu gibi "Yeni Türkiye" yazısı dikkat çekti.

ETİKETLER

new turkeyyeni türkiyeedinburghhavalimanılondrayolcufacebookpaylaşımdöviz kurutabelaiskoçyaşirketinternet sitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24