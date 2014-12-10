Türkiye'nin adı 'Yeni Türkiye' oldu!

Dün sabah erken saatlerde, Londra’ya seyahat etmek üzere Edinburgh Havalimanı’nda bulunan bir yolcu, döviz kurlarını gösteren tabelada Türkiye yerine "Yeni Türkiye" yazıldığını görünce bu tabelayı Facebook'ta paylaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, söz konusu tabelada diğer ülkelerin isimlerinde herhangi bir değişiklik yapıldığı görülmezken, Türkiye yerine neden "Yeni Türkiye" yazıldığı ise bilinmezliğini koruyor.

Döviz şirketinin internet sitesinde ise tıpkı Edinburgh Havalimanı’nda olduğu gibi "Yeni Türkiye" yazısı dikkat çekti.