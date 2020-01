Türkiye'nin adayı 'Sivas' Oscar'dan elendi; Türk yönetmenli Fransa adayı 'Mustang' ön finalde

88. Oscar Ödülleri "Yabancı Film" dalında Türkiye'yi temsil eden Kaan Müjdeci'nin "Sivas" filmi son 9 yapıt arasına girmezken, diğer Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in Fransa adına yarışan "Mustang"ı ön finale kaldı.

"Yabancı Film" dalında yarışacak son 5 film 8 Ocak'ta açıklanacak. Ön finale kalan 9 aday film şöyle:



- "The Barand New Testament" (Belçika)

- "Embrance of the Serpents" (Kolombiya)

- "A War" (Danimarka)

- "The Fencer" (Finlandiya)

- "Mustang" (Fransa)

- "Labyrinth of Lies" (Almanya)

- "Son of Saul" (Macaristan)

- "Viva" (İrlanda)

- "Theeb" (Ürdün)