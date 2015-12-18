Türkiye'nin adayı 'Sivas' Oscar'dan elendi; Türk yönetmenli Fransa adayı 'Mustang' ön finalde

88. Oscar Ödülleri "Yabancı Film" dalında Türkiye'yi temsil eden Kaan Müjdeci'nin "Sivas" filmi son 9 yapıt arasına girmezken, diğer Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in Fransa adına yarışan "Mustang"ı ön finale kaldı.
"Yabancı Film" dalında yarışacak son 5 film 8 Ocak'ta açıklanacak. Ön finale kalan 9 aday film şöyle:
- "The Barand New Testament" (Belçika)
- "Embrance of the Serpents" (Kolombiya)
- "A War" (Danimarka)
- "The Fencer" (Finlandiya)
- "Mustang" (Fransa)
- "Labyrinth of Lies" (Almanya)
- "Son of Saul" (Macaristan)
- "Viva" (İrlanda)
- "Theeb" (Ürdün)