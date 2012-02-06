Türkiye'nin 83 yıllık araba sevdası

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Türkiye, 1929’da kurulan montaj fabrikası ile tanıştığı otomotiv sektöründe önemli bir üretici haline geldi.Dünyanın 16. Avrupa’nın ise 6. büyük araç üreticisi Türkiye. Türkiye’de üretilen taşıt araçları ve otomotiv yan sanayi ürünleri, 170’e yakın ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye’de üretilen araçlar, şu ana kadar arıza nedeniyle geri çağrılmadı.Teknolojik altyapısı ve kaliteli üretime imza atan insan kaynağıyla Türkiye, şimdi yerli otomobil markasını yaratmanın peşinde.NTV, Türkiye’nin 'yerli oto' girişimini Yakın Plan’a aldı. Ahmet Ergen’in hazırladığı programda Tophane rıhtımındaki montaj fabrikasıyla başlayan süreç, Devrim otomobili ve Anadol üretimiyle devam ederek ele alındı. Devrim otomobilini yaratan ekibin yaşayan iki üyesi ve dönemin tanıkları, o günleri anlattı.Program, üretim fikrinin doğuşundan itibaren “Anadol”u ele alıyor. Ve Türkiye’nin tasarımı da yerli ilk ve tek otomobili Anadol STC-16’yı yaratan ekip, hem o günleri anlatıyor hem de yeni yerli otomobil hamlesini değerlendiriyor.Türkiye, otomobil üretiminde kendi markasıyla yer alabilir mi, üretim için Türkiye’nin avantajları, dezavantajları, hangi modele ağırlık verilmesi gerektiği gibi sorular, sektörün her ayağından temsilcinin anlatımıyla yanıt buluyor. Hükümetin “yerli oto” için hazırlıkları ve halkın beklentileri de Yakın Plan’da.Yakın Plan, Yerli Oto dosyası ile saat 22.15’te NTV'de yayınlanacak.