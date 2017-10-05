Türkiye’nin 63. Deniz Sınır Kapısı Yalova Ro-Ro Terminali araç kabulune başladı

İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında 15 ülkede faaliyet gösteren entegre bir lojistik şirketi olan Ekol, Yalova Ro-Ro Terminali’ni devreye aldı.

İki yıl süren inşaat ve yasal süreçlerin ardından Türkiye ekonomisine kazandırılan terminale, ilk etapta 40 milyon Euro yatırım yapıldı. İhracat seferi ile operasyona başlayan terminalde; Salı günü araç kabulüne başlandı, Çarşamba günü ise ilk Ro-Ro seferi gerçekleştirilerek Alternative Transport bünyesindeki QEZBAN Trieste/İtalya’ya doğru hareket etti. Yalova Ro-Ro Terminali’nin resmi açılış töreni ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

Yalova Topçular mevkiinde 80 bin metrekare oturum alanı ve 500 treyler kapasiteli inşa edilen Yalova Ro-Ro Terminali’nde; tek iskelede iki rampa, X-Ray, gümrük binası, laboratuvar, acente ofisleri, sürücüler için sosyal tesisler, 16 bin metrekare geçici depolama alanı ve ADR deposu yer alıyor. Öncelikle tekstil, ayakkabı, kırtasiye, oyuncak ve deri ürünlerinin ihracat ve ithalatına imkan sağlayacak kansorojen madde testleri de Yalova Ro-Ro Terminali’ndeki laboratuvarda gerçekleştirilebilecek. Gıda ürünlerinin ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli analizlerin yapılacağı bölüm ise yılsonuna doğru devreye alınacak. Terminalden ihracat çıkışı yapacak araçların faydalanacağı ÖTV’siz akaryakıt istasyonu da Kasım ayı içerisinde hizmete girecek.

İstanbul trafiğinden 100 binden fazla treyleri denize kaydıracak olan Yalova Ro-Ro Terminali sayesinde Haydarpaşa’da yaşanan araç yoğunluğu ortadan kalkacak ve Anadolu yakası Harem-Üsküdar hattında rahatlama sağlanacak. Aynı zamanda şehir içi trafikteki saat kısıtlamasının yarattığı operasyonel verimsizlikler sona erecek. Ekol, bugüne kadar Haydarpaşa Limanı’ndan yürüttüğü yurt dışı operasyonları, bundan böyle Yalova Ro-Ro Terminali\'nden gerçekleştirecek.

Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en modern terminali olan Yalova Ro-Ro Terminali’nin hizmete girmesi nedeniyle açıklamalarda bulunan Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul “Ülkemizin lojistik olarak en doğru bölgesinde yapılan bu yatırım, başta otomotiv sanayii olmak üzere ihracatçılarımızın süreçlerine önemli katkılar sağlayacak, şirketimizi olduğu kadar sektörümüzün de büyümesine katkı sağlayan yatırımlarımız; yakın zamanda kalite ve karlılık anlamında çok daha iyi sonuçlar üreten bir Ekol olmamıza yardımcı olacaktır. Böylelikle hem ülkemizde, hem de bölgemizde her geçen gün rakiplerinin çok ötesinde örnek alınan lider bir şirket olmaya tam yol devam edeceğiz.” dedi.

Yalova Ro-Ro Terminali ile üretici ve taşıyıcı firmalar için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken verimlilik artışı yaşanacak. Yeni terminalin çevrenin korunmasına da önemli katkıları olacak. Karayolu yolculuk süresinin düşmesi ile bir yıl içerisinde 3.7 milyon kilogram karbondioksit, dört milyon kilometre yol, 1.5 milyon litre dizel, 12 bin kilogram tehlikeli atık azaltımı elde edilecek.