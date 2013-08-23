6. yüz nakli tamamlandı

Türkiye'nin 6. yüz nakli operasyonu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tamamlandı.

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı özel hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesi tarafından organları bağışlanan 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın yüzü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından, 54 yaşındaki Salih Üslün'e nakledildi.

Yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Özkan, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Özkan, yüzün beklediğinden de güzel olduğunu belirterek, "Yüz tam oturdu. Bu hasta diğer yüz nakillerine göre yüzü en kötü olan hastaydı. Yaptığım en komplike yüz nakillerinden biri oldu. Ekip olarak çok yorulduk ama mutluyuz" dedi.