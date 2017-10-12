Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren tekstil fabrikasına kayyum atandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) finans desteği sağladığı gerekçesiyle \'örgütün kasası\' olduğu öne sürülen Hasan Kadı ve kardeşi Mehmet Kadı\'nın ortak olduğu 2015 yılı Türkiye\'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 394\'üncü sırada 2016\'da ise 302\'nci sırada giren Karteks Tekstil ile Karteks Enerji ve Karres Enerji adlı üç ayrı şirkete kayyum atandı.

FETÖ/PDY\'ye finans desteği sağladığı gerekçesiyle Kadı kardeşlerin ortak oldukları 3 şirkete 4 Nisan 2016 tarihinde kayyum atandı. Karar ardından 12 gün sonra Mehmet Kadı, İstanbul\'da şirketlerine ait malzemeleri usulsüz sattığı ihbarı üzerine yakalandıktan sonra işyerindeki paralara da el konuldu. Mehmet Kadı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, ağabeyi ise Hasan Kadı kayıplara karıştı.

Polis, her yerde \'örgütün kasası\' olan Hasan Kadı\'yı ararken, 16 Aralık 2016\'de çıkartılan \'Kanun Hükmünde Kararname\' (KHK) ile kayyumun görevi sona erdi ve şirketler de Mehmet Kadı, \'yönetim kurulu\' başkanı oldu. Aradan geçen 10 aylık zaman diliminde Kadı\'nın örgütle bağını kesmediği ve finans desteği verdiği tespit edildi.

Bunun üzerine 3 Ekim 2017\'de Adana 4\'üncü Sulh Ceza Hakimliği yeniden kayyum atanmasına karar verdi. Mahkeme kararında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada elde edilen delillere dikkat çekilirken FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlanması faaliyetleri kapsamında örgüt üyelerinin ortak olduğu şirketleri araç olarak kullandıkları, şirket kurumlarının örgütün en önemli finans kaynağı olduğu, soruşturmaya konu fiillerin şirket faaliyetleri gibi gösterildiğine dair somut delillerin olduğu vurgulandı.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Şirket yönetiminin bu şekilde devam etmesinin, terör örgütünün faaliyetlerinin devamına olanak tanıyacağına dikkat çekilen kararda; FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla 3 şirkete TMSF\'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. Böylelikle TMSF, her 3 şirketin yönetimini tamamen devralmış oldu.