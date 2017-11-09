Türkiye’nin 3'üncü simülasyon merkezi Rize’de yapılıyor

Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA) - RİZE\'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde kurulacak olan Türkiye’nin 3\'üncü simülasyon merkezi çalışmalarına başlandı. Çalışmalara ilişkin konuşan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Hüseyin Eren, \"Hedefimiz 3 ay gibi bir sürede inşaatı bitirip simülasyon merkezine maketleri yerleştirmek\" dedi.

RTEÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi ve Simülasyon Merkezi Komitesi\'nde yer alan 5 görevliden biri olan Dr. Hüseyin Eren, üniversiteleri bünyesinde kurulacak olan simülasyon merkezi çalışmalarına başlandığını söyledi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ve proje fikrinin Dekan Prof Dr. Şaban Şimşek, Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Başkanı Engin Dursun ile ortaya çıktığını kaydeden Dr. Hüseyin Eren \"Engin hocamızın simülasyon alanında kendi anabilim dalında belli bir çalışmaları vardı. Dekanımız Şaban Şimşek, bunu genele yayabiliriz düşüncesiyle bu proje başlamış oldu. Bundan sonra Türkiye\'de simülasyon işinin nerelerde yapıldığına dair bir araştırmaya giriştik. Türkiye\'de pek fazla devlet üniversitelerinde görülmeyen bu simülasyon merkezi fikrini Dekanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Bu konuyu çok sıcak karşılayan Cumhurbaşkanımız, görüşmenin bir gün sonrasında bize bu simülasyon merkezi için bir sponsor bulduğunu konusunda geri dönüşleri oldu. Bundan sonra bizde hızlı bir şekilde işe girişmiş olduk. Türkiye\'de daha önce Acıbadem Üniversitesi tarafından açılmış olan simülasyon merkezini gidip inceledik ve çok beğendik. Hocalardan ve öğrencilerden çok güzel geri dönüşler aldık. Bu işi devlet üniversitesi olarak yapan bir yer var mı diye araştırdık ve Uludağ Üniversitesi\'nde böyle bir merkezin olduğunu öğrendik. Burada da incelemelerde bulunduk” dedi.

\'MERKEZDE, BÜTÜN DALLAR SİMÜLE EDİLECEK\'

Simülasyon merkezinin ne olduğunu ve ne şekilde fayda sağlayacağı konusuna değinen Dr. Hüseyin Eren şöyle konuştu:

“Simülasyon Merkezi, hastaya benzer şekilde hasta özelliği taşıyan maketler ve mankenler üzerinden tıp eğitimi vermeyi amaçlayan bir yapıdır. Bunu yapmaktaki amacımız, öğrencilerin hastalara ulaşmadan arada göreceği bir rol modeli oluşturmak. Hastaya benzer kalp sesi, solunum sesi, göz kapakları refleksleri alabilinen, damar yolları bulunan, ultrason yapılabilinen her türlü insana yakın mankenler simülasyonda yer alacak. Bu sayede öğrencilerimiz pratiklerini burada yapacak, yanlışlıklarını burada görecek bu sayede hastayla temasa geçtiklerinde bir bilgi ve birikimleri olacak. Bu sayede hataları minimuma indirmeyi amaçlıyoruz. Dekanlığımızın 1. katının yarısını, giriş katının ise tamamını bu işe ayırdık. Bu merkezin girişinde bir acil servisimiz olacak, acil servisimizin önünde bir tane ambulans bulunacak, simüle ettiğimiz araba kazası modeli bulunacak. Burada örneğin bir trafik kazası senaryosu yazılıp öğrencilere hastaya nasıl müdahale edebileceklerini göstereceğiz. Acil servisin yanında görüntüleme amaçlı bir ultrason servisi açılacak. Doğumhanemizde öğrencilere doğum ile ilgili konulara anlatılacak. Yoğun bakım hastalarına nasıl yaklaşılacağını görmeleri için bir Yoğun Bakım Ünitesi açılacak. Bunun yanında bir ameliyathanemiz olacak. Ameliyatta neler olabileceği öğrencilerimize gösterilecek.”

3 AY SONRA TAMAMLANACAK

Öğrencileri daha kapsamlı ve daha uygun koşullarda yetiştirmek için bu simülasyon merkezinin çok önemli bir eğitim hizmeti olacağını da kaydeden Eren şöyle dedi:

“Buradan mezun olduktan sonra öğrencilerimizin bir hastaya maksimum verimi vermesi en büyük amacımız. Malzemeler konusunda Cumhurbaşkanımız bize zaten sponsor bulmuştu. İşin bir de inşaat boyutu var. Bu konunun da en önemli uzmanı Acıbadem Grup olduğunu gördük ve dekanımız Acıbadem Grup Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile bir görüşmesi oldu. Aydınlar\'da büyük bir teveccüh göstererek bu projeye memnuniyetle yardımcı olacağını söyledi ve 10 kişilik bir mühendis ekibini yaklaşık 1 ay önce bize gönderdi. Mühendisler buranın altyapısını inceledi. Şu an yıkım işini tamamlayıp, yapım işine başlamış bulunuyoruz. Hedefimiz 3 ay gibi bir sürede inşaatı bitirip simülasyon merkezine maketleri yerleştirmek olacak.\"



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