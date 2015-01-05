Türkiye'nin 3'üncü köprüsü Nissibi köprüsü yaya trafiğine açıldı

Türkiye’nin üçüncü büyük köprüsü olan Nissibi Köprüsü 33 aylık bir çalışma sonunda tamamlanarak yaya trafiğine açıldı. Atatürk Barajı üzerine kurulan, Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır’ı birbirine bağlayacak Nissibi Köprüsü’nde iki hafta önce son segmentin yerleştirilmesinin ardından köprü yaya trafiğine açıldı. Son segmentin yerleştirilmesiyle köprünün iki yakası birbirine kavuştu.

İHA'da yer alan habere göre, 1992 yılında Atatürk Barajında su tutulmasıyla birlikte Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır’ı birbirine bağlayan yol ve köprü sular altında kalmış, bölgede ulaşım ilkel feribotlarla sağlanmaya başlamıştı. ‘Çıkmaz sokak’ olan Adıyaman halkı 23 yıl boyunca ekonomik, kültürel ve sosyal mağduriyet yaşadı.

Atatürk Barajının suyunun tutulmasından 20 yıl sonra dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat sonrasında, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 26 Şubat 2012’de temeli atıldı. Bitlis, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin, Van ve Diyarbakır illerinin Adıyaman üzerinden batı illerine olan ulaşımı sağlanacak. Köprü ile birlikte ‘çıkmaz sokak’ olan Adıyaman’ın yolu açılacak. Diyarbakır’dan Kahta ilçesine mesafe 110 kilometre kısalacak.

Türkiye’nin 3. büyük köprüsünün Siverek-Kahta arasına yapılıyor olmasının devletin bölgeye verdiği önemi gösterdiğini vurgulayan bölge halkı, ‘çözüm süreci’ ile birlikte bölgede yaşanan olumlu gelişmelerin ekonomik katkı sağlayacağına vurgu yapıyor.

80 milyon liraya mal olan Nissibi Köprüsü’nün orta açıklığı 400 metre, toplam uzunluğu 610 metreden oluşuyor. Gergin Eğik Kablo Askılı Köprü 96 metre yüksekliğinde pilonları, 24 buçuk metre genişliğe sahip. Köprünün, aydınlatma ve asfaltlama gibi işlemlerinin iki ay süreceği ve iki ay sonra araç trafiğine açılacağı öğrenilirken, köprünün açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması bekleniyor.

'Kardeşlik köprüsü'

Kahta Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, köprünün ekonomik, kültürel ve sosyal kazanımlarının yanında Çözüm sürecinin de simgesi olduğunu ifade etti.

Nissibi Köprüsü’nü ‘kardeşlik köprüsü’ olarak değerlendiren Başkan Çetinkaya, “Bu köprü aslında Güneydoğu’yu, Akdeniz ve Anadolu’yu birleştirecek bir köprüdür. Bölge için çok şey ifade ediyor. Hem kültürel, hem sosyal hem ekonomik olarak bölgeye çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu köprünün ayrıca özelliği kardeşlik köprüsüdür. Barış sürecinde bu köprü büyük bir önem arz edecek. Doğu ile batıyı birbirine birleştirecek. Çok mutluyuz. Büyük hizmet, Güneydoğu için bir abidedir. Güneydoğu artık devletimiz tarafımızdan hissediliyor; biliniyor, hizmet götürülüyor. Esas en büyük duygu bu olması lazım. Anadolu’da en büyük eserdir. Güneydoğu insanı bu eserle gurur duyuyor” dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise, bu büyüklükte bir köprüyü sadece İstanbul’da gördüklerini ve Adıyaman’da böyle bir köprü yapılmasının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, köprünün bölgenin gelişimine ön ayak olacağını aktardı.

Ulaşım noktasında saatlerce feribot bekleyen vatandaşlar, gece gündüz beklemeden yolculuk yapabilecek olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdiler.