-Türkiye'nin "ilk yerli gözlem uydusu" Rasat uzayda ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT'ın Rusya'dan uzaya başarıyla fırlatıldığı haberi TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde (TÜBİTAK UZAY) gelişmeleri izleyen TÜBİTAK personeli tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Fırlatma sırasında nefesler tutulurken, uydu ile yer bağlantısının kurulduğunu gösteren ''ilk uydu sinyalinin alındığı haberi'' alkışlarla kutlandı. Fırlatma gelişmelerini izlemek üzere, TÜBİTAK UZAY'ın ODTÜ yerleşkesindeki tesislerinde bir toplantı düzenlendi. TÜBİTAK UZAY Müdürü Dr. Uğur Murat Leloğlu, RASAT'ın fırlatma aşamalarını, Rusya'nın Yasny Fırlatma Üssü'ndeki gerçek süreç ile eş zamanlı olarak veren simülasyonlarla saniye saniye katılımcılarla paylaştı. Toplantı sırasında RASAT'ın uzaya fırlatılması ve yörüngeye yerleşmesi sırasında Yasny Fırlatma Üssü'ndeki ve Norveç'in kuzeyinde bulunan Andoya Yer İstasyonu'ndaki Türk ekiple görüntülü ve sesli kurulan bağlantılarla son durum bilgileri alındı. Türkiye saati ile 10.12'de başlayan fırlatmadan 969 saniye sonra RASAT'ın dünyadan 687 km yükseklikteki hedef yörüngesine başarıyla yerleştirildiği haberi Ankara'ya ulaştı. Ardından nefesler tutularak, RASAT'tan gelecek ilk sinyaller beklendi. -''Uydu yer'le haberleşebiliyor''- TÜBİTAK UZAY Müdürü Dr. Leloğlu, RASAT'tan ilk sinyallerin, TÜBİTAK UZAY'ın Ankara'daki tesislerinde bulunan yer istasyonundan 11.50'de başarıyla alındığını bildirdi. Leloğlu, uydudan ilk sinyalin alınmasının önemine işaret ederken, sinyalin alınmasının uyduyla yer istasyonunun haberleşebildiği anlamına geldiğini söyledi. TÜBİTAK UZAY tarafından, DPT tarafından sağlanan kaynakla Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT, Rusya Federasyonu'nun Kazakistan sınırındaki Orenburg bölgesinde bulunan Yasny fırlatma üssünden Dnepr fırlatma aracıyla uzaya gönderildi. Dnepr fırlatma aracında RASAT ile birlikte Nijerya, Ukrayna, İtalya ve ABD'ye ait toplam 7 uydu bulunuyordu. Bugünkü fırlatma, bu fırlatma aracının 17. ticari fırlatması oldu. RASAT'tan ilk sinyallerin alınmasının ardından 15 gün sürecek devreye alma aşamasında RASAT'a gerekli yazılımların yüklenmesi, modüllerin ve uydunun test edilmesi ve uydunun çekeceği ilk görüntülerin Yer'e indirilmesi planlanıyor. Bu amaçla TÜBİTAK UZAY'ın Ankara'daki tesislerinde bulunan yer istasyonu ile Norveç'te bulunan Andoya Yer İstasyonu kullanılacak.