-TÜRKİYE'NİN "DİJİTAL ÜSSÜ" OLACAK İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) arasında, inovasyon ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin yürütüleceği ''Dijital Türkiye Üssü'' projesi işbirliği protokolü imzalandı. İTÜ Maslak Kampüsü'nde düzenlenen imza töreninde konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Ar-Ge ve inovasyon konularında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin çalışmalarını aynı çatı altında toplamayı amaçlayan Dijital Türkiye Üssü'nün 2012 yılında tamamlanacağını söyledi. İTÜ ve TÜBİSAD eş güdümüyle üniversite-sanayi iş birliğinin en önemli projelerinden birisi olarak hayata geçirilecek üssün, 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade eden Prof. Dr. Şahin, ''Aynı proje kapsamında 6 bin metrekare kapalı alana sahip Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi inşaatı da gerçekleştirilecek. Böylece akademik dünya ile bilişim sanayinin önde gelen şirketleri arasında bir sinerji sağlanacak. Lokasyon, kullanım ve kiralama açısından çok avantajlı şartlara sahip olacak Dijital Türkiye Üssü, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyonda önde gelen şirketlerini aynı çatı altında birleştirecek'' diye konuştu. İTÜ'nün kurulduğu 1773 yılından beri sadece yetkin mühendisler yetiştirmekle yetinmediğini belirten Prof. Dr. Şahin, şunları kaydetti: ''Üniversitemiz ülkemizin sanayisinin kalkınmasına en üst düzeyde katkı sağlamış, bu amaçla üniversite-sanayi birlikteliğine her zaman önem vermiştir. Her mühendislik alanında öncü olan İTÜ, bilgisayar ve bilişim alanında da öncülüğünü göstermiş ve Türkiye'nin ilk Bilgisayar ve Bilişim Fakültesini kurmuştur. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi için yeni bir yerleşim alanı planlanırken, Türkiye'ye örnek olacak yeni bir kavram ortaya konmuştur. TÜBİSAD ile birlikte oluşturduğumuz bu yeni modelde fakülte ve sanayi kuruluşlarının araştırma ve geliştirme bölümleri yan yana olacaklardır. Bugün başlattığımız modelin ülkemiz için örnek ve başarılı bir uygulama olacağına inanıyorum.'' -''İTÜ MEZUNLARI DAHA DA DONANIMLI OLARAK İŞ DÜNYASINA KATILACAK'' Dijital Türkiye Üssü'nün, İTÜ öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin teorik bilgilerini ticari yaşamda uygulama ve çalışma fırsatı bulabilecekleri bir merkez olacağını vurgulayan Prof. Dr. Şahin, ''Fakülteyle bilişim sektörünün önde gelen firmaları arasında doğrudan ilişki kurma olanağı doğacak. Böylece, üniversitede eğitimlerinin günümüz iş ihtiyaçlarına uygunluğunu daha da geliştirme olanağı artırılacak, İTÜ mezunları daha da donanımlı olarak iş dünyasına katılacaklar'' dedi. Prof. Dr. Şahin, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ile TÜBİSAD birlikteliğinde oluşturulacak olan Dijital Türkiye Üssü'nün Teknokent modelinden farklı özelliklere sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Bu model, bilgisayar ve bilişim alanını kapsamaktadır. Ayrıca bu model kapsamında çalışacak sanayi kuruluşları, kendi yerinde Ar-Ge yapabilme yeteneğine sahip büyük kuruluşlar olacaktır. Bilindiği gibi bu yeteneğe sahip firmaların en az 50 tam zamanlı Ar-Ge elemanı çalıştırmaları gerekmektedir. Kurgulanan, model yapı içinde Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ve Bilişim Sanayinin Ar-Ge birimlerinin bulunacağı bina olmak üzere iki bina yer alacak. Birbirine komşu olarak inşa edilecek binalarda çalışanların birbirleriyle sıkça görüşebilecekleri ortamları yaratacak sosyal ve toplantı mekanları da hedeflenmiştir.'' İş birliğinin gereği olarak, binanın bir an önce üniversite ve bilişim sektörüne kazandırılmasının amaçlandığını anlatan Prof. Dr. Şahin, ''Dijital Türkiye Üssü'nün inşasına, inşaat projesinin taraflarca onaylanmasının ardından başlanacak. Üs alanında kiracı olarak yer alacak şirketlerin belirlenmesi ve projeyi gerçekleştirecek Dijital Türkiye AŞ kurulacak. Proje çalışmasının başlaması, projenin seçilmesi ve toprak üstü ruhsatın alınmasının ardından inşaatın 2011 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi de 2012-2013 eğitim yılına yeni binasında başlayacak'' diye konuştu. Proje bütçesinin yaklaşık 40-45 milyon dolar civarında olduğunu bildiren Prof. Dr. Şahin, ''Dijital Türkiye Üssü, Avrupa'nın, üniversite içinde en büyük bilişim ve Ar-Ge merkezi olacak'' dedi. -LİDER ŞİRKETLER TEK ÇATI ALTINDA- TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy, Dijital Türkiye Üssü'nün üniversiteyle sektörün iş birliğini yaratacak çok önemli bir adım olacağını vurguladı. Gürsoy, şöyle devam etti: ''Ar-Ge ve inovasyonda lider şirketleri bir çatı altına alacak projeyle, İstanbul Maslak'ta Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bir merkez kurulmuş olacak. Bu merkezin Türkiye'nin dijital geleceğinin oluşturulmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Sektörümüz açısından değerlendirildiğinde, lokasyon, kullanım ve kiralama şartları açısından çok avantajlı şartlara sahip olacak Dijital Türkiye Üssü, Türkiye'nin, Ar-Ge ve inovasyonda önde gelen şirketlerini bir çatı altında birleştirecek. Dijital Türkiye Üssü, Teknokent modeline bir alternatif değildir. Dijital Türkiye Üssü, teknokent modelinden farklı özelliklere sahip. Bu model öncelikle tek bir alanı, bilgi ve iletişim teknolojilerini kapsıyor. Bu çalışma ile birlikte, yüksek getirili teknoloji sektörünün gelişmesi ve girişimci kültürün güçlendirilmesi için Girişim Sermayesi oluşumunun hızlandırılması da şarttır.'' Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer de Türkiye'nin, Ar-Ge destek hizmetleri konusunda çok büyük avantajlara sahip olduğuna işaret ederek, ''Dünyadaki birçok ülkeden daha iyi bir durumayız. Farklı ülkelere gittiğimizde Türkiye'nin ne kadar büyük bir imkana sahip olduğunu görüyoruz. Bu tip projelerin Türkiye'nin Ar-Ge konusundaki konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyorum'' dedi. Konuşmaların ardından İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ile TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy ''Dijital Türkiye Üssü'' projesi iş birliği protokolünü imzaladı. Törene İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eşref Adalı ve TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Cılız da katıldı.