Türkiye'nin "ÇARE"si faaliyette

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) - DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, yerli ve milli ARGE projeleri arasında yer alan Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) projesinin 10 ilde faal olarak kullanılmaya başlandığını duyurdu. Yerli yazılımla büyük tasarruf sağlayan projenin toplam 35 havalimanında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, yerli ve milli imkanlarla üretilerek bir süre önce Anadolu’daki bazı havalimanlarında kurulumuna başlanan Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) projesinde gelinen aşamaya ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Ocak, sistemin halihazırda kurulumu tamamlanan 10 havalimanında faal olarak çalıştığını ifade etti. Radar verisini yerli yazılımla ekrana aktaran sistem için Ocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ÇARE sistemimin işlevine ilişkin, “Yerli ve milli ARGE projelerimiz arasında yer alan Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE)’nın havalimanlarına kurulumu hızlı bir şekilde devam ediyor. ÇARE Sistemi, mevcut radarlardan gelen uçuş verilerinin ATC sistemlerinde işlenmesi sonucunda ortaya çıkan nihai radar verisini tamamen yerli bir yazılım ile ekran üzerine iz bilgisi şeklinde aktaran bir sistem” dedi.

MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLDİ VE TASARRUF SAĞLANDI

Çok Amaçlı Radar Ekranı projesinin hayata geçirilmesiyle yurtdışı kaynaklı olarak alınan sistemlerden tasarruf sağlandığını belirten DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Ekran üzerine aktarılan trafik verisi üzerinden kule kontrolörleri uçakların son yaklaşmalarını güvenli şekilde gerçekleştiriyor. Dış alımlarla yüksek meblağlar ödenerek temin edilen benzer sistemlerin yerine devreye alınan bu yerli yazılımla çok büyük miktarda tasarruf sağlandı” ifadesini kullandı. Toplamda 35 havalimanına kurulumu öngörülen proje kapsamında yapımı tamamlanan 10 havalimanında ÇARE sistemi faal olarak çalışmaya başladı. Sistemin devreye alındığı illeri de sıralayan Funda Ocak, “Antalya Gazipaşa, Diyarbakır, Isparta Süleyman Demirel, Kahramanmaraş, Kastamonu, Nevşehir Kapadokya, Sinop, Sivas Nuri Demirağ, Şanlıurfa GAP ve Uşak Havalimanı’na kurulan sistem faal olarak çalışıyor. Kısa bir süre içinde 25 havalimanımıza daha ÇARE’nin kurulumu tamamlanacak” cümlelerini kullandı.

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