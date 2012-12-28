Türkiye'nin 34 yıllık en eski radyo programı Stüdyo FM veda ediyor

TRT'de 34 yıldır aralıksız süren radyo programı Stüdyo FM bu akşam yayınlanacak son programıyla radyoseverlere veda edecek.

Yayın hayatına başladığı 3 Eylül 1978′den bu yana tam 34 yıl 4 aydan beri devam eden Stüdyo FM, aynı zamanda TRT’nin ve haliyle Türkiye’nin ilk canlı pop programı ünvanını taşıyor.

Yavuz Aydar ve Şebnem Savaşçı tarafından hazırlanan ve sunulan Stüdyo FM, geçtiğimiz aylarda 3800. programını da geride bırakarak kırılması zor bir rekora imza atmıştı.

Stüdyo FM’in dinleyicilere veda edeceğini 21 Aralık cuma akşamı 18:00-19:00 saatleri arasında yayınlanan 3802. programının kapanışında duyuran Yavuz Aydar, 34 yıl 4 ay süren Stüdyo FM yolculuğunun 28 Aralık Cuma günü 18:00-19:00 saatleri arasında yayınlanacak son programla biteceğini, bu süre içerisinde “kendilerini hiç yalnız bırakmayan dinleyicilere çok teşekkür ettiklerini” söyledi.

Stüdyo FM’in Türkiye’de pop ve rock müzik dinleyicileri üzerinde çok büyük bir etkisi olduğu biliniyor.

Yayınlandığı günden bu güne, öncelikle yeni albümler ve sanatçılar için programlar yapan Stüdyo FM, aynı zamanda önemli sanatçıların ölümleri üzerine de programlar yayınlamıştı.

Bunların arasında 1980‘de John Lennon, 1981‘de Bill Haley ve Bob Marley, 1983‘te Muddy Waters, 1984‘te Marvin Gaye, 1990‘da Sarah Vaughan, 1991‘de Miles Davis ve Freddie Mercury; 1993‘te Frank Zappa; 1998‘de Frank Sinatra; 2001‘de John Lee Hooker ve George Harrison‘in ölüm haberleri üzerine yapılan özel programlar var.

Birçok ünlü müzisyenle tanışıklığı olan ve gerçek bir rock-popçu olan Yavuz Aydar’la 1946′de Mardin’de doğan ve 20 yaşından beri TRT radyolarında çalışan Şebnem Savaşçı’nın hazırlayıp sunduğu Stüdyo FM’in, birçok kuşağı kapsayan geniş hayran kitlesinin hazırlayıp güncellediği bir web sitesi de var. www.studyofm.com adresinden ulaşılabilen sitede tarihçe, basından, fotoğraf ve linklerin yanısıra neredeyse her programın kaydına ulaşmak da mümkün.

Stüdyo FM’in neden veda ettiği konusunda ise henüz kesinleşmiş bir bilgi yok. Bu kararın TRT yönetimince mi alındığı, programı hazırlayan ve sunan Yavuz Aydar ve Şebnem Savaşçı ikilisinin mi bir kararı olduğu bilinmiyor.



(Yeşil Gazete)