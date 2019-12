Türkiye’nin 30 yılı silindi

İrticanın tanımı değiştirildi

Mürteci tanımı

'Laiklik' ifadesi yok

28 Şubat çıkarıldı



ASALA anlatılmadı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim 8'inci Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi kitabını yeniledi. Yenileme çalışması kapsamında kitapta 12 Eylül, 12 Mart, 27 Mayıs, 28 Şubat, İrtica gibi konu başlıkları yeniden ele alındı. Darbeler, kitapta tek cümleyle 'demokrasi dışı' yorumu yapılarak geçiştirilirken, 28 Şubat süreci kitaptan tamamen çıkarıldı.Yenilenen ünitede, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemizi korumak dışında başka ne gibi görevleri olabilir?' sorusu da kitaptan çıkarıldı. Kitapta, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve eski Başbakan Bülent Ecevit gibi liderlere ayrılan küçük kutucuklar da yenilenen kitapta yer almadı.Yenilenen kitapta, 'Türkiye'ye yönelik tehditler' başlığında eski kitapta olduğu gibi 'Misyonerlik', 'Bölücü Faaliyetler' ve 'İrticai faaliyetler' başlıkları yerini korudu. İrticai Faaliyetler başlığı ile eski kitapta yer alan 'İrticai faaliyette bulunanlar' başlıklı bölüm ise çıkarıldı. Yeni kitapta çok önemli bir düzenleme daha yer aldı. Ermenistan'la barış adımları konuşulurken 'Sorun Neden Ermeniler' isimli konu başlığı da değiştirildi. Yeni başlık, 'Türk-Ermeni ilişkileri' oldu.MEB, İnkılap Tarihi kitabındaki, irticai faaliyette bulunanlar “Laikliği benimseyenleri din düşmanı olarak tanıtırlar” tanımını da kaldırdıMilliyet gazetesinden Bahar Atakan’ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” 8. sınıf ders kitabını yeniledi. Halen öğrencilerin eğitim gördüğü kitapta irticai faaliyetlere katılanlar için sıralanan “Laikliği benimseyenleri din düşmanı olarak tanıtırlar” ile “Atatürk ve devlet aleyhine propaganda yaparlar” tanımlarına yeni düzenlemede yer verilmedi. 7. ünitede yapılan değişiklikle, irticai faaliyette bulunanlar için “Akla ve bilime aykırı eylemlerde bulunarak, çağ dışı düzeni geri getirmeye çalışırlar” ifadesi kullanıldı. Bakanlık yetkilileri, öğretmenlerin yeni üniteyi internetten indirerek, eski ünite yerine bu yıl öğrencilerle işleyeceğini söyledi.Kitabın 7. ünitesinde Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla ilgili bir ifadenin yer alması Türk Eğitim-Sen'in tepkisini çekmiş, Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ da "Dikkatimizi çekti, inceliyoruz" açıklamasını yapmıştı.MEB de eleştiriler üzerine ders kitabının yalnızca "Atatürk'ten Sonra Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası" başlıklı 7. ünitesinde değişiklik yaptı. İlköğretim Genel Müdürlüğü'nce yazılan ünite, Talim ve Terbiye Kurulu'nda (TTK) incelendi. TTK'nın karara bağladığı ünite, kurulun internet sitesinde yayımlandı.Ünitenin "Misyonerlik faaliyetleri, bölücü unsurların faaliyetleri, irticai faaliyetler" başlıklı bölümleri yeniden yazıldı. Bu bölümde öğrencilerin "Ülkemizde yaşanan irticai faaliyetlere karşı ne tür önlemler alınabilir?" sorusunu yanıtlaması da isteniyor.Yenilenen ünitede ise irticai faaliyetler bölümünden laiklik ifadesi çıkarıldı. Bu bölümde, "İrticai faaliyetlerde bulunanlar, toplumun sahip olduğu çağdaş değerleri reddedip akla ve bilime aykırı eylemlerde bulunarak çağ dışı bir düzeni geri getirmeye çalışırlar. Her türlü gelişim, değişim ve yeniliğe karşı tavırlı olmak irticanın en önemli özelliğidir. Bu tür faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren devletimizi ve milletimizi tehdit etmektedir" cümleleri yer aldı."Milletimiz çok büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Gerçekten yüzyıllardan beri uymaya alıştığımız bir yönetim şeklinin dışına çıkarak dünyada benzeri bulunmayan bir devlet kurduk. Fakat bu yeniliğin kesinlikle tersine bir hareketi gerektireceğini hatırımızdan çıkarmamak gerekir. Bu harekete 'gericilik' derler. Yaptığımız işler ve aldığımız sonuçlara göre, bu gibi gerici hareketler her zaman beklenebilir."Ayrıca öğrencilere yöneltilen soru da değiştirilerek "Ülkemize yönelik bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı neler yapılmalıdır?" denildi. "1961-2002 Dönemi" başlıklı bölümde 2 sayfada anlatılan askeri darbeler ise tek satıra indi. Mevcut ünitedeki, "1996 yılında yeni hükümet Refah Partisi ile DYP arasında kuruldu. Laiklik karşıtı söylem ve eylemlerin artması üzerine MGK, 28 Şubat 1997 tarihinde hükümeti uyardı" ifadesi çıkarıldı. Yeni ünitede, çok partili hayata geçiş anlatılırken "Bu demokratik süreç 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 tarihlerinde yapılan askeri müdahalelerle zaman zaman kesintiye uğradı" denildi.Mevcut ünitedeki "1990'lı yılların en önemli olaylarından biri de Suriye'de saklanan bölücü örgüt başının 1999'da Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesidir" ifadesi de çıkarıldı. Eski Başbakan Bülent Ecevit, eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın anlatıldığı bölümler de yeni ünitede yer almadı. Bu tür faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren devletimizi ve milletimizi tehdit etmektedir”Askeri darbeler!Yeni ünitede, çok partili hayata geçiş anlatılırken “Bu demokratik süreç 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 tarihlerinde yapılan askeri müdahalelerle zaman zaman kesintiye uğradı” denildi.Mevcut ünitedeki “1990’lı yılların en önemli olaylarından biri de Suriye’de saklanan bölücü örgüt başının 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesidir” ifadesi de çıkarıldı. Eski Başbakan Bülent Ecevit, eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal’ın anlatıldığı bölümler de yeni ünitede yer almadı.Ünitede “Sorun Neden Ermeniler” olan bölümün adı “Türk-Ermeni İlişkileri” olarak değiştirildi. Mevcut bölümde 10 cümlede anlatılan Ermeni terör örgütü ASALA, yeni ünitede yer almadı. Yeni ünitede ASALA’dan bahsedilmezken, Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatlarına yönelik yaptığı suikast anlatıldı. Bu bölümde, 1915 olayları hakkındaki Ermeni iddialarına ilişkin olarak Türkiye’nin arşivlerini açtığı belirtildi.