Türkiye'nin 3 günlük insan hakkı karnesi; gözaltı, açlık grevi, ölüm...

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın günlük olarak derlediği İnsan Hakları Raporu’na göre, 27-29 Aralık 2014 günlerinde 4’ü çocuk 86 kişi Roboski başta olmak üzere sokak eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Cizre’de çıkan sokak çatışmalarında 3 kişi yaşamını yitirdi. Antalya L Tipi Cezaevi’nde bulunan 30 kişi gardiyanların işkencesine maruz kaldıkları gerekçesiyle açlık grevine başladı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 27-29 Aralık 2014 Günlük İnsan Hakları Raporu şöyle:

Erzincan’da Engellenen Anma Toplantısı…

Maraş Katliamı’nın (19-26 Aralık 1978) 35. yıldönümü nedeniyle Erzincan’da 26 Aralık 2014’te yapılmak istenen basın açıklaması aşırı sağcı grupların saldırısına uğradı. Polisin saldırganlar yerine basın açıklamasına katılanlara müdahale ettiği saldırıda 12 kişi yaralandı.

Saldırının ardından Erzincan Valiliği 28 Aralık 2014- 12 Ocak 2015 tarihleri arasında il merkezinde toplantı, yürüyüş, gösteri, stant masaları açılması, imza toplanması gibi etkinlikleri yasakladığını açıkladı.

Roboskî Katliamı Anmasına Saldırılar, Müdahaleler…

Roboskî Katliamı’nın (28 Aralık 2011) yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da 26 Aralık 2014’te Anadolu Adliyesi önünde pankart açan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadıköy Gençlik Meclisi üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir’in Buca İlçesi’nde 27 Aralık 2014’te düzenlenen anma etkinliğine müdahale eden polis ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep’te 28 Aralık 2014’teki anmaya polisin müdahalesi sonucu ise 12 kişi gözaltına alındı.

Bingöl’de ev baskınları…

Bingöl’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı Bingöl Üniversitesi öğrencisi 9 kişiden DBP İl Örgütü Yöneticisi Ferhat Özek, M. Şirin Baycu, Mustafa Kaya, Jiyan Tanrısever “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 26 Aralık 2014’te tutuklandı.

Iğdır’da Devam Eden KCK Davası…

“KCK Soruşturması” adı altında Iğdır’da 2012 yılında düzenlenen operasyonun ardından biri tutuklu 6 kişinin yargılanmasına 26 Aralık 2014’te devam edildi.

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt üyesi olmak”la suçlanan sanıklara ilişkin delil ikamesi yapan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cahit Şık’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Polis şiddetine itiraz ettiği için yargılanan avukat…

Bir duruşma esnasında müvekkiline uygulanan polis şiddetine itiraz ettiği için hakkında “görevli polis memuruna görevini yaptırmamak” gerekçesiyle dava açılan Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Özlem Gümüştaş’ın yargılanmasına 26 Aralık 2014’te devam edildi.

Çağlayan (İstanbul) 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının mütalaa hazırlamak amacıyla süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 26 Ocak 2015’e erteledi.

Ali İsmail Korkmaz davası…

Gezi Parkı eylemlerinin devam ettiği dönemde Eskişehir’de 3 Haziran 2013’te düzenlenen protesto gösterisine katıldıktan sonra yolda polisin ve sivil kişilerin yer aldığı bir grup tarafından dövülen Ali İsmail Korkmaz (19) 10 Temmuz 2013’te yaşamını yitirmişti.

Cinayetin şüphelisi biri polis memuru olmak üzere tutuklu 5 kişi ile tutuksuz 3 polis memuru hakkında açılan davaya 26 Aralık 2014’te devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasına sanıkların savunma hazırlamaları için ek süre tanıyan mahkeme heyeti duruşmayı 21 Ocak 2015’e erteledi.

Adana’da eyleme saldırı…

Roboskî Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla Adana’da 25 Aralık 2014’te Çukurova Üniversitesi’nde anma etkinliği düzenlemek isteyen öğrencilere önce aşırı sağcı gruplara saldırmıştı.

Saldırının ardından çıkan olaylar üzerine anma etkinliğine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı öğrencilerden Abdulaziz Kandemir hakkında açılan bir davada “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla verilen hapis cezasının onanması nedeniyle 27 Aralık 2014’te tutuklandı.

Şırnak’ta silahlı saldırılar ve faili meçhul cinayetler…

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 26 Aralık 2014’te HÜDA-PAR yanlılarıyla Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDGH) üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı. Olaylar devam ederken kimliği belirsiz kişileri açtığı ateş sonucu HÜDA-PAR’lı Abdullah Deniz (65), YDGH’li Yasin Özer (19) ve Barış Dalmış (15) vurularak yaşamını yitirdi.

27 Aralık 2014’te de devam eden olaylar nedeniyle Orhan Aşkın (25) polisin açtığı ateş sonucu gözünden vuruldu. Orhan Aşkın’ın iki gözünün de görme yetisini kaybettiği ileri sürüldü. Ayrıca olaylar nedeniyle 5 kişi daha yaralandı.

Cizre’deki silahlı saldırıları protesto etmek amacıyla 27 Aralık 2014’te Silopi İlçesi’nde eylem yapan gruba polisin silahlı müdahalesi sonucu Musa Azma göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Mardin’de gözaltına alınan kişiler…

Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 27 Aralık 2014’te operasyon düzenleyen özel harekât ekipleri, biri çocuk 4 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama yapılmadı.

Kobanê eylemlerine yönelik operasyonlar…

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde düzenlenen operasyon sonucu, Kobanê eylemleri sürecinde Fahad İbrahim Aldwarij ve Abdullah Muhammed Latif’in öldürülmesi olayıyla bağlantıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden Yavuz Aral, Mehmet Gültekin, Abdülkadir Hüday’ın tutuklandığı 27 Aralık 2014’te öğrenildi.

Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde 29 Aralık 2014’te düzenlenen operasyonda 2’si çocuk 7 kişi gözaltına alındı.

Hakkâri’de gözaltına alınan çocuk

Hakkâri’de 28 Aralık 2014’te bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri “çeşitli tarihlerde düzenlenen gösterilere katıldığı” iddiasıyla R.E.’yi (15) gözaltına aldı.

Eskişehir’de gözaltına alınan öğrenciler

Eskişehir’de 28 Aralık 2014’te polisin yolda kimlik sorduğu Kürt öğrencilerin “gerekçesiz kimlik göstermeyeceklerini” belirterek uygulamaya karşı çıkmaları üzerine polis ekipleri öğrencilere biber gazı sıkarak havaya ateş açtı. Müdahalenin ardından 8 öğrenci gözaltına alındı.

Mahkûm olan gazete yöneticisi

Gezi Parkı eylemleri döneminde Sol Gazetesi’nde yer alan haberler nedeniyle gazetenin Sorumlu Müdürü Hafize Kazcı hakkında “halkı kanunlara uymamaya ve suç işlemeye alenen tahrik etmek”, “suçu ve suçluyu övmek” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarından açılan dava 26 Aralık 2014’te sonuçlandı.

Anadolu (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Hafize Kazcı’nın son savunmasını alan hâkim, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla TCK’nin 216. maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hafize Kazcı’ye verdiği cezayı erteleyen hâkim, 2 yıllık denetimli serbestlik süresi belirlediğini açıkladı.

Kobanê eylemlerinden yargılanan çocuklar

Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde düzenlenen Kobanê’ye destek eylemine müdahale eden polislerce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla yargılanmasına 25 Aralık 2014’te devam edildi.

Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklardan DİHA muhabiri Mensur Küçükkarga ile Selami Üstündağ’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 12 Şubat 2015’e erteledi.

Cezaevlerinde baskılar

Antalya L Tipi Cezaevi’nde tutulan 30 kişinin gardiyanların işkencesine maruz kaldıklarını belirterek açlık grevi eylemine başladıkları 26 Aralık 2014’te öğrenildi.

İzmir’de şüpheli asker ölümü

İzmir’in Foça İlçesi’nde bulunan Deniz Piyade Tugay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Emre Günalay’ın (21) 26 Aralık 2014’te nöbet değişimi sırasında arkadaşının silahının “yanlışlıkla” ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Devam eden askeri kışlada işkence sonucu ölüm davası

Kıbrıs’ta zorunlu askerlik hizmetini yaparken disiplin koğuşunda gördüğü işkence nedeniyle 12 Ekim 2011’de tedavi gördüğü GATA’da (Ankara) yaşamını yitiren Uğur Kantar’ın işkence sonucu ölümü ile ilgili açılan davaya 24 Aralık 2014’te devam edildi.

Davanın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görülen duruşmasında Uğur Kantar’ın ailesinin avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, tarafların esas hakkındaki mütalaaya savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 11 Mart 2015’e erteledi.