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Çevre

Türkiye'nin 23. doğa harikası Güney Şelalesi yok oldu

Denizli'nin Güney ilçesinde bulunan Güney Şelalesi, heyelanda çöktü

14 Mayıs 2013 02:08

Türkiye'nin 23. doğa harikası olarak tanımlanan Güney Şelalesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Denizli'nin Güney ilçesinde bulunan Türkiye'nin doğal güzelliklerinden Güney Şelalesi, heyelanda çöktü.

Şelale sularının aktığı 20 metre yükseklikteki kayalık blok gürültüyle çöktü.

Çökme sırasında şelalenin yanında bulunan bir kişi de hafif yaralandı. Güney'e 3, Denizli'ye 70 kilometre uzaklıkta bulunan ve birinci derece SİT olan Güney Şelalesi heyelanla birlikte neredeyse yok oldu.

Suların döküldüğü tablo güzelliğindeki öndeki kayalık bölüm tamamen yıkıldı.

Görgü tanıkları, yılda 20 bin civarında yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Güney Şelalesi'nde yaşanan heyelanın şelalenin çökmesine su kaynaklarının alt bölümlere sızmasının neden olmuş olabileceğini iddia etti.

5 yıl önce yaşanan ciddi kuraklıktan dolayı debisi düşen ve yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalan Güney Şelalesi'ne 600 metre uzaklıktan borularla su taşınmıştı.

 

'Doğa verdiği güzelliği geri aldı'

 

Denizli'de, meydana gelen heyelanda çöken Güney Şelalesi ile ilgili, Güney Belediye Başkanı Halit Gürbüz, incelemede bulundu.

Güney İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Halit Gürbüz, selalenin ilçenin simgesi olduğunu belirterek, "Doğa bize verdiği güzelliği, geri aldı. Bu alanda gevşek bir yapı vardı. Bundan dolayı olmuş sanırım. Büyük şansımız, burası çok ziyaretçi alıyor. Pazar günü burası çok kalabalıktı, iyi ki o sırada olmadı. Yoksa facia olabilirdi. Buradaki enkaz kaldırıldıktan sonra yetkili kurumlarla yeniden düzenleme yapılabilir. Çok üzgünüz" dedi.

 

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