Türkiye'nin 20 seçkin ailesi için inşa edildi

İSTANBUL, (DHA)-YAPIDEM Gayrimenkul tarafından Sarıyer’in Maden Mahallesi’nde inşa edilen butik konut projesi Olive Sarıyer Evleri’nin yüzde 95’i tamamlandı. Türkiye\'nin 20 seçkin ailesi için inşa edilen, her biri 2 bahçe ve 2 çatı dubleksine sahip 5 bloktan oluşan dairelerin, Aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Yılda ortalama yirmi bin civarında deprem yaşanan Türkiye’de, 20 seçkin aile için tasarlanan ve depreme karşı İstanbul’un en güvenli bölgesinde alınan ek önlemlerle hayata geçirilen projede ev sahibi olmak isteyenler, kişiye özel sunulan ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyor.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KOLAY ULAŞIM

Hacıosman Metro İstasyonu’na 5 dakika uzaklıkta yer alan; kentli yaşamın olanaklarını, şehirden uzaklaşmadan ama şehrin dışında sunan projede, büyüklüğü 220 - 240 m2 arasında değişen daireler, iş merkezleri ile eğitim ve sağlık kuruluşlarına yakın bir konumda yer alıyor. Konutlar, İstanbul’un iş ve finans merkezi Maslak-Büyükdere hattından yalnızca 12 dakika uzaklıkta bulunan Olive Sarıyer Evleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yolu üzerinde yer alıyor. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’ne 1, Hacıosman Metro İstasyonu’na 5, İstinye Park’a 10, Boğaz’a 5, Atatürk Havalimanı’na 25, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 55 ve 3. Havalimanı’na ise 25 dakika uzaklıkta konumlanıyor.

DOĞAL MALZEME VE MODERN MİMARİ BİRLEŞTİ

Proje, doğal malzemelerle beyazın sadeliğini birleştiren modern bir mimari konsepte sahip. Olive Sarıyer Evleri’nin girişinde; misafirler, şoförler, araç ve okul servisi bekleyenlerin kullanacağı konforlu bir lounge alanı yer alıyor. Her daireye en yakın konumdaki 2 araçlık kapalı otoparktan asansörlerle katlara çıkılıyor. Site içi yürüyüş yolları ve havuzun, komşuları rahatsız etmeyecek şekilde konumlandırıldığı sitede, manzaranın keyfine vararak yüzme ve güneşlenme olanağı sunuluyor. Gece ışıklandırmasına sahip bisiklet parkurları, çocuk oyun bölümleri ve çok amaçlı spor sahasıyla siteninönünde konumlanan park alanı da projeyi farklılaştıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Olive Sarıyer Evleri’nde yaşlılar, engelliler ve çocuklu ailelerin yardımcıları düşünülerek tasarlanmış odalar bulunuyor.

YAPIDEM 2013\'TEN BERİ SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Olive Sarıyer Evleri, Yapıdem Gayrimenkul İnşaat A.Ş. tarafından inşa ediliyor. Kurucularının Zekeriyaköy bölgesine olan bağlılığını, lüks konut ve teknolojik inşaat alanındaki deneyimiyle birleştiren Yapıdem, modern aile yaşamının gereksinimlerine uygun ve akıllıca tasarlanmış gayrimenkul projeleri geliştirmek üzere 2013’ten bu yana hizmet veriyor.

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