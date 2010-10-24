-TÜRKİYE'NİN 2. BÜYÜK AKVARYUMU KEÇİÖREN'DE AÇILDI ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Keçiören'in gerek altyapısı gerek üstyapısıyla bambaşka bir çehreye büründüğünü söyledi. Bakan Eroğlu, Ankara Keçiören'de Türkiye'nin ikinci büyük akvaryumu ile Emir Timur Parkı ve Belören Sokağı'nın açılışını yaptı. İlk açılış için Emir Timur Parkı'na gelen Eroğlu, burada minik gönüllülerden oluşan ''çevre çiçekleri''ni dinledi. Açılışta Seğmen ekibi de bir gösteri sundu. Bakan Veysel Eroğlu burada yaptığı konuşmada, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın park yapılırken çocukların görüşleriyle hareket ettiğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Eroğlu, daha sonra açılışı yapmak üzere Türkiye'nin ikinci büyük akvaryumu olan Deniz Dünyası'na gitti. Deniz Dünyası'nın, alanında sayılı yapılardan biri olduğunu dile getiren Eroğlu, çalışmalarından dolayı Keçiören Belediye Başkanı Ak'ı kutladı. Eroğlu, ''Keçiören, gerek altyapısı, gerek üstyapısıyla bambaşka bir çehreye bürünüyor. Sürekli gelişen örnek bir ilçe'' dedi. Konuşmanın ardından, Bakan Eroğlu ve beraberindekiler akvaryumu gezdi. Akvaryumdaki dalgıçlarla işaretleşerek anlaşan Bakan Eroğlu, akvaryumun ortasında yer alan tüpün içine girerek basın mensuplarına poz verdi. Eroğlu, daha sonra açılışa gelen çocuklara çevre konulu ders verdi. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, buradan Belören Sokağı'nın açılışına geçti. Açılışlara, Belediye Başkanı Ak ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü Hanifi Avcı da eşlik etti. Açılışların ardından Keçiören Belediyesi yanı otopark alanında halk konseri verildi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, konser öncesinde yaptığı konuşmada, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu hissederek yaklaşık bir yıldır ilçenin küçük sakinleriyle bir çevre projesi yürüttüklerini söyledi. Açılışı yapılan tesislerle ilgili çocuklardan görüş aldıklarını anlatan Ak, ''Onların çocuk akılları ile büyük meselelerde nasıl da olgunlaştıklarını gördük'' dedi. Ak, ''Bugün açılışlarını gerçekleştirdiğimiz tesisleri, hayalini kurduğumuz Keçiören için model olarak düşünüyoruz. Çevre çiçekleri bizden daha güzel bir Keçiören istedi, bugün ilk adımı attık. Şimdi biz de onlardan kentlerine ve çevrelerine sahip çıkmalarını bekliyoruz. Biz, bütün Keçiörenlilerden çevrelerine ve ilçelerine, dolayısıyla kentlerine ve ülkelerine sahip çıkmalarını bekliyoruz'' diye konuştu.