Türkiye'nin 2 bin 955 hatıra ormanı var

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE genelinde, 23 yılda 2 bin 955 hatıra ormanı oluşturuldu. Bu ormanlarda, 26 bin 396 fidan toprakla buluştu.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1994 yılında başlayan, gerçek ve tüzel kişilerin bağışlarıyla kendileri adına tesis edilen hatıra ormanlarına, bugüne kadar yaklaşık 170 bin kişi ve kurum bağışta bulundu. 1994 yılından 2017\'nin başına kadar Türkiye\'de 2 bin 955 hatıra ormanı oluşturuldu. Bugüne kadar bu kapsamda, 26 bin 396 fidan toprakla buluşturuldu. Söz konusu ormanlar için 26 bin 611 hektar alan tahsis edildi.

EN AZ 2 BİN FİDAN

Türkiye genelinde hatıra ormanı oluşturmak isteyen kurum ve kişiler, 2016 yılında Orman Genel Müdürlüğü\'ne 10 milyon TL bağışta bulundu. Hatıra Ormanı Ağaçlandırmaları Genelgesi\'ne göre, hatıra ormanı ağaçlandırmalarında, alan büyüklüğünün en az 3 hektar olması gerekiyor. Hatıra ormanlarında isim hakkı verebilmek için gerçek kişilerin en az 2 bin, tüzel kişilerin ise 10 bin fidan dikmesi gerekiyor.

1 FİDAN 10 LİRA

Bu ormanlar için yeni dikilecek bir fidanın bedeli 10 TL olarak belirlenirken, var olan ormanlara isim hakkı verebilmek için 3 hektardan az olmamak koşuluyla 1- 5 yaşlarında ağaçlardan oluşan 1 hektarlık ormanlık alan için 15 bin, 6- 10 yaşları için 20 bin, 11- 20 yaşları için ise 30 bin TL talep ediliyor. Ormancılığın gelişmesine katkı sunmak isteyen kamu kurumu, dernek, vakıf ve okullardan ise 1 fidan için 6 TL talep ediliyor.



