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Yaşam

Türkiyeli ve Suriyeli kadınlar buluşuyor

Kilis ve Halepli kadınlar 'Kendini Keşfet'projesiyle ortak bir paydada buluşuyor. Birçok dalda mesleki eğitim verilmesi planlanan proje ile Türk ve Suriyeli kadınların bilgi birikimlerini paylaşmas

24 Eylül 2008 03:00

Kilis Valiliği İl Özel İdaresi ile Kilis Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM ) tarafından ortaklaşa hazırlanan 'Kendini Keşfet'projesi Türk ve Halepli kadınları ortak bir noktada buluştu.

Toplam 30 girişimci bayanın katılacağı proje Kilis ve Halep illerinde yapılacak. Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Ali Eryılmaz, 'Kendini Keşfet' Projesinin Suriye ile Türkiye arasında özellikle 2000 yıllarından sonra ekonomik, kültürel, siyasi, kalkınma, işbirliği açısından yapılan birçok projeye katkı sağlaması ve bu birlikteliğin devam etmesi için de önem taşıdığını ifade etti. Eryılmaz, "Kendini Keşfet" Projesi ile Türk kadınının bilgi ve birikimini Suriyeli kadınlarla paylaşmaya başlayacağını söyledi.

Projenin Türkiye ve Suriye arasında iyi ilişkilerin perçinleşmesi, Türk ve Suriyeli kadınların bu proje bağlamında bir araya gelerek ortak hareket etmelerini sağlayacağını belirten Eryılmaz, "Proje kapsamına Kilis ile Halepli kadınlar eğitime alındıktan sonra proje kapsamında Kilis'te eğitim alacak 15 kadın eğitimlerini tamamladıktan sonra proje koordinatörleri tarafından Halep ilinde Suriyeli kadınlara eğitim verilecek. Suriye'deki kadınların eğitimi için Halep İnsan Kaynakları Geliştirme Enstitüsü tarafından tespit edilecek 15 Halepli kadına eğitim almaları sağlanacak. Kilis ve Halep'te, eğitim yoluyla insan kaynaklarının değişen teknoloji ve üretim biçimlerine uyum yeteneğini arttırarak kadınların ekonomik ve sosyal yönünü geliştirmelerini sağlamak istiyoruz' dedi.

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