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Dünya

Türkiye'den Yunanistan'a "cezaevi izni" tepkisi

Türkiye, 17 Kasım terör örgütü yöneticisi Dimitris Kufodinas’a 48 saatliğine cezaevinden çıkış izni verilmesine tepki gösterdi

10 Kasım 2017 04:57

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da, kurbanları arasında Türk diplomatların da bulunduğu, 17 Kasım terör örgütünün 2. numaralı kişisi ve baştetikçisi Dimitris Kufodinas’a 48 saatliğine cezaevinden çıkış izni verilmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütünün iki numarası Dimitris Kufodinas’ın bugün 2 günlüğüne cezaevinden çıkmasına izin verildiğinin öğrenildiği” aktarıldı.

Anısına saygısızlık

Türk diplomatların canına defalarca kasteden bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasının hoş görülemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, “Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesi şehit diplomatlarımızın anısına da saygısızlıktır” denildi.

 

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dışişleriyunanistan17 Kasım terör örgütüDimitris Kufodinas

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