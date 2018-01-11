Türkiye'den yüklenip Libya'ya giden gemide 29 konteyner dolusu patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu

Yunan yetkililer, Libya’ya giden Tanzanya bandıralı, patlayıcı yapımında kullanan malzemelerle yüklü bir gemiye el koydu. Gemiye yüklemenin Türkiye’de yapıldığı belirtildi.

Reuters’un haberine göre gemi, Yunan adası Girit yakınlarında cumartesi günü tespit edildi. Yetkililer, gemide yapılan aramada, aralarında amonyum nitrat, elektrikli olmayan fünyelerin de olduğu malzemelerle yüklü 29 konteyner ve 11 boş sıvılaştırılmış petrol gazı tankı buldu.

"Öngörülemez yıkımlara sebep olabilecek hareket halindeki bir bomba"

Atina-Makedonya Haber Ajansı’nda (AMNA) yer alan habere göre Yunan sahil güvenlik yetkilileri, gemiyi ‘insanlar ve deniz yaşamı üzerinde öngörülemez yıkımlara sebep olabilecek hareket halindeki bir bomba’ olarak nitelendirdi.

"Taş ocağından bomba yapımına ve terör saldırılarına kadar birçok alanda kullanılabilir"

Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Malzemeler Libya’ya gidiyordu” diyen Tuğamiral Ioannis Argiriou, ele geçirilen materyallerin ’taş ocağından bomba yapımına ve terör saldırılarına kadar’ birçok alanda kullanıldığını söyledi.

Konşimento belgelerine göre gemideki kargo, Türkiye’deki İskenderun ve Mersin limanlarından yüklendi ve varış noktaları Cibuti ve Umman’dı. Ancak sahil güvenlik yetkilileri, yapılan ilk incelemede kaptanın gemi sahibinden yükü boşaltmak için Libya’nın Mistrata kentine gitmesi yönünde emir aldığının ortaya çıktığını ifade etti. Geminin kayıt defterinde Cibuti ve Umman bölgelerine dair herhangi bir harita bulunmadığı belirtildi.

Mürettebat tutuklandı

Gemini 8 kişilik mürettebatı tutuklandı, perşembe günü savcının önüne çıkmaları bekleniyor. AMNA’nın haberinde gemi ve yükünün Girit’teki Iraklio limanına çekildiği kaydedildi ve mürettebatta 2 Ukraynalı, 5 Hintli ve 1 Cezayirlinin bulunduğu aktarıldı.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan silah ambargosu gereği, 2011 yılından bu yana Libya’ya silah sağlamak ya da nakletmek yasak.