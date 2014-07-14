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Spor

Türkiye’den yolu geçen 3. Dünya Kupası şampiyonu teknik adam Löw

Joachim Löw, Parreria ve Del Bosque ile birlikte Türkiye'de takım çalıştırıp Dünya Kupası kazanan 3. teknik adam oldu

14 Temmuz 2014 04:52

Almanya'ya Dünya Kupası'nı kazandıran teknik direktör Joachim Löw, Türkiye'de takım çalıştırıp Dünya Kupası kazanan 3. teknik adam oldu.

Arjantin’i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenen Almanya, Dünya Kupası’nı 4. kez müzesine götürdü. Almanya’nın başındaki Joachim Löw, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştırmıştı.

1998-1999 sezonunu Joachim Löw yönetiminde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, sezon sonunda Alman çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.

Türkiye’de görev yapan Dünya Kupası şampiyonu teknik direktörlerden birisi de Carlos Alberto Parreira’ydı. 1994 yılında Brezilya ile Dünya Kupası’nı kazanan teknik adam, 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamıştı.

Kariyerinde Türkiye macerası bulunan Dünya Kupası şampiyonu teknik direktörlerden birisi de 2010 yılında İspanya’yla kupaya uzanan Vicente Del Bosque’ydi.

2004-2005 yılında Beşiktaş’ın başına geçen Del Bosque, siyah beyazlılara tarihinin en başarısız dönemlerinden birini yaşatmış, sezon sona ermeden İspanyol teknik adam ile yollar ayrılmıştı.

Beşiktaşlı eski yönetici Nevzat Demir tarafından “Yeniköy kasabı” olarak nitelendirilen Del Bosque, 3 yıllık bir dinlenme sürecinin ardından İspanya’nın başına geçmiş, takımına hem 2010 Dünya Kupası, hem de 2012 Avrupa Kupası’nı kazandırmıştı.

 

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