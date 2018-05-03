Türkiye'den ‘yerli ve milli kenevir' hamlesi

Kenevirin hayatın her alanında faydalanılabilen bir ürün olduğunu ve dünya genelinde de öneminin arttığını belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç, 3 yıl içerisinde Türkiye’nin milli kenevir tohumu çeşidini çıkaracaklarını söyledi. Aytaç, “Bunu çıkardığımız zaman olayın narkotik boyutunu değil, faydaları boyutunu konuşacağız” dedi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün düzenlediği 'Endüstriyel Kenevir Gerçeği' konulu panelde konuşan Doç. Dr. Aytaç, kenevir bitkisinin kullanıldığı ürünlerin saymakla bitmeyeceğini kaydederek, “Hayatın her alanında kenevir faydalanabilir bir üründür. Kenevir tohumlarının birinin içinde uyuşturucu madde özelliği var. Buraya takılmamak lazım. Çünkü faydaları o kadar çok ki tarımsal faydadan tutun da endüstriyel faydalara, gıda anlamında ve ilaç anlamında çok faydası olan bir ürün. O bakımdan Türk tarım sistemi içinde değerlendirilmesi gereken bir bitki" dedi. Türkiye'de kenevir üretiminin eski haline getirilmesi gerektiğini savunan Aytaç, şöyle devam etti:

“İçinde uyuşturucu maddesi olmayan endüstriyel ürün haline getirerek katma değeri yüksek bir ürün olarak ekonomiye kazandırmalıyız. Hem iç tüketimde hem de ihracat olarak kullanabileceğimiz bir üründür.

"Üç yıl içinde Türkiye'nin milli kenevir tohumu çeşidini çıkaracağız"

“Fransa hem tohumculuk hem de endüstriyel anlamda kenevir üretiminde dünyada birinci sırada. Ondan sonra Çin ve İsrail geliyor. Bu ülkeler özellikle ilaç üretimi konusunda çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kanunlar çıkartılarak kenevir ekimi artırılıyor. Yani dünya bu konuda tırmanışta bizim ucundan onları yakalamamız lazım. Kenevirle ilgili kanunlarımızı yenilememiz lazım.

"Esrarı çok az üreten kenevir çeşitleri dünyada var. Biz mısır gibi keneviri tarlaya ekeriz, alıp kötü amaçlı kullanmak isteyen hiçbir fayda sağlayamaz. Çünkü bunların içinde uyuşturucu madde özelliği çok az, buna endüstriyel kenevir çeşidi diyoruz. Avrupa'da 58 tane esrarı çok düşük kenevir çeşidi var ama bizim ülkemizde yok. Biz üniversite ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak ortak bir çalışma başlattık, birkaç yıl içinde esrarsız kenevir tohumu üreteceğiz. Sera ve laboratuvar şartlarında hemen hemen her bitkiyi analiz ediyoruz. Üç yıl içinde Türkiye'nin milli kenevir tohumu çeşidini çıkaracağız. Bunu çıkardığımız zaman olayın narkotik boyutunu değil, faydaları boyutunu konuşacağız."