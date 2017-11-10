Türkiye’den 'yaşlı turizmi' hamlesi

İSTANBUL, (DHA) - MEDİKAL Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş, yaşlılar için turizm ürünleri geliştirirken, stratejik yaklaşımın önemli olduğunu belirterek, \"Ülkemizdeki turizm profesyonelleri, dünyada hızla artan 55 yaş üstü turist segmentini önemsemeli. Onlar için kaliteden ödün vermeyen, kapsamı zengin, etkileyici turizm konseptleri geliştirmeli\" dedi.

Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. İbiş, Dünya Turizm Örgütü\'nün verileri üzerinden Türkiye\'nin \'yaşlı turizmi\' hamlesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Araştırma sonuçlarına göre, turizm pazarında 2020 yılının trendleri içerisinde, yaşlı turistlere yatırımın öncelikli olacağını belirten İbiş, şunları söyledi:

\"Dünya nüfusunun giderek, yaşlanmasıyla yaşlılar, en değerli müşteri segmenti haline gelecek. Dünya üzerindeki servetin yüzde 60\'ı, 1946-1964 yılları arasında doğan bugünün genç yaşlıları ve emeklilerinde bulunuyor. Yaşlıların seyahat için ayırdığı zaman artarken, seyahat etmeyi birinci istek olarak gören yaşlıların harcanabilir paraları da var. Yaşlı turizmi, turizm endüstrisinde büyük önem taşıyan bir bölüm olsa da bu trend; değişiyor, gelişiyor ve daha çeşitli hale geliyor. Bu farklılaşmadaki temel noktalar, yaşlıların fiziksel, mental, sosyal, ekonomik, sağlık koşulları ve erişim ya da mobilite özellikleri olmaktadır. Bu çeşitlilik, yaşlı turizmi pazarının gelişmesinde imkan sağlayacak çeşitli yönlerin ve değişimlerin mümkün olduğu anlamına gelmektedir.\"

Turizmin geleceğinde 55 yaş üstü turistlerin olduğunu vurgulayan İbiş, şöyle devam etti:

\"Ülkemizdeki turizm profesyonelleri dünyada hızla artan 55 yaş üstü turist segmentini önemsemeli, onlar için kaliteden ödün vermeyen, kapsamı zengin, etkileyici turizm konseptleri geliştirmeli. Fiyatı ucuzlatarak turizm rekabetinde çok düşük karlılıklarla var olmak yerine; statik seyahatlerden ziyade aktif seyahat içeriklerine sahip sıra dışı turizm konseptleri ile çevre ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratarak az turist, çok gelir elde etmek ve sürdürülebilir turizm trendine sahip olmak mümkündür. Yaşlılar her geçen gün dünya turizmindeki ağırlıklarını daha çok hissettiriyorlar ve onlara sunulan seyahat konseptlerinde elle yapılan, kişiselleştirilmiş deneyimleri talep ediyorlar. Ülkemiz global turizm endüstrisinde rekabet avantajını elde edebilmek için; eşsiz ve zengin kültürel mirasının elle yapılacak deneyimlerini potansiyel turistlere sunmak konusunu önemsemeli ve bu deneyimleri referans alan seyahat konseptleri üretmelidir.\"

Dünyada yaşlanan nüfus ve turizmdeki trendlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan İbiş, \"Turistler için geniş seyahat seçenekleri ile birlikte sadakat ödülleri planlamak, (örneğin ikinci defa gelinirse sunulacak avantajlar) gelen turistlerin seyahat yaklaşımlarını anlamak, yönetmek ve geliştirmek üzere alınacak bilgileri CRM stratejileri ile verimliliğe dönüştürmek. Potansiyel turistler için çapraz satış yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak (örneğin şu havayolu ile seyahat edenlere avantaj sunmak ya da master kart kullanan ve aylık şu kadar harcama yapan kişilere avantaj sunmak, şu sigorta şirketindeki şu sigorta poliçesi olanlara avantaj sunmak gibi) Turistler veya potansiyel turistler ile iletişim odaklı, online içerikler sağlayan ve stratejik ortaklıklar kurmayı hedefleyen yaşlı turizmi programlarına yatırım yapmak\" diye konuştu.

Türkiye\'nin \'yaşlı turizmi\' hamlesine değinen İbiş, \"Birinci sınıf tatil, konaklama, otel hizmetleri sunmak turizm endüstrisinde potansiyel tercihler için gereklidir, ancak karar vermek için yeterli değildir. Turizm profesyonelleri stratejik turizm konseptleri, tanıtımları, işbirlikleri ve ortaklıklarına odaklanmadığı sürece turizmde sürdürülebilirlik ve verimlilik hayal olacaktır. Ülkemiz nitelikli turizm ürünleri içerisinde en yüksek verimliliğe sahip yaşlı turizmi için birçok avantaja sahiptir. Bu avantajların potansiyel ülkelerde işbirliğine çevrilmesi ülkemizin şuan yaşamakta olduğu turizmde ekonomik kayıplarını ortadan kaldırabilir ve turizmde hayal edilen ekonomik kazanımları elde etmemizi sağlayabilir. Türkiye bir tatil turistinden ortalama 600 Euro gibi bir gelir elde ederken, bakım ve yaşam imkanları sunan yaşlı bir turisti bir yıllığına kazanması halinde turist başı gelirini 60-100 katına kadar artırabilir\" dedi. Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. İbiş, yaşlanma ekonomisi ve yaşlı bakımı turizminin Türkiye\'de tartışılacağı kongreye ilişkin bilgi de vererek, şunları söyledi:

\"Ülkemizde yaşlanma ekonomisi ve yaşlı bakımı turizminin tartışıldığı geleneksel Beşinci Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi’ Medikal Turizm Derneği tarafından 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da Hilton Oteli\'nde gerçekleştirilecektir. İrlanda, Hollanda, Polonya, Belçika’dan katılacak uluslararası profesyonellerin yapacakları sunumlar ile zenginleştirilmiş kongrede turizm ve ekonomi profesyonellerinin katılacağı zirve ve nitelikli turizm ile ilgili yeni projeler sunulacak, belgesel filmler izlenecektir. Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi, ülkemizde yaşlıların sağlıklı, mutlu yaşamalarını sağlamak ve yaşlanma ekonomisi ile ilgili birçok fırsatı hizmete ve iş potansiyeline çevirmek gibi konularda misyon üstlenmiştir. Kongre Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Philips Türkiye, Samsung Türkiye, Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere birçok devlet kurumu, özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Yaşlanma sektörü ile ilgili olan veya olabilecek 400 kişilik profesyonellerin katılımıyla gerçekleşecek kongreye katılım ücretsiz ve kongreye katılım için kayıtlar \'www.yaslibakimiturizmi2017.com\' web adresinden gerçekleştirilecektir.\"



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