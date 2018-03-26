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Yaşam

Türkiye'den vatandaşlık almak ucuzladı; 1 milyondan 300 bin dolara düşürüldü

"Ruhsatınızı aldığınız projeye iskan aşamasında 'İskan yok' denebiliyor"

26 Mart 2018 13:35

Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek ve konut satışlarını artırmak amacıyla yeni bir değişiklik yapılacağı belirtildi. Mayıs ayında çıkması beklenen torba yasaya eklenecek madde ile vatandaşlık hakkı almak için 1 milyon dolarlık konut alım şartı esnetilerek 300 bin dolara indirilecek. 

"Yabancı 100-300 bin dolar arasında konut seçiyor"

Sabah'ta yer alan habere göre, düzenlemenin mayıs ayında resmileşmesini beklediklerini açıklayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Bu gelişme hem Türkiye ekonomisine hem de emlak sektörüne çok ciddi bir katkı yapacak. 1 milyon dolar ve üzerindeki konutlar pazarın yüzde 2-3'ü kadar. Yaptığımız araştırmalara göre yabancı 100-300 bin dolar aralığında konutları seçiyor" dedi.

"Tapu işlemleri hızlandırılmalı"

Yetgin, "Ruhsatınızı aldığınız projeye iskan aşamasında 'İskan yok' denebiliyor. Yabancıya satışta tapu işlemlerinin de hızlanması gerekiyor" dedi. 

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise, Türkiye'de bir yılda yabancılara yapılan gayrimenkul satışının 4.6 milyar dolar, bu rakamın Londra'da ise 48 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bunu 20 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.

Geçen yıl çıkmıştı

Türkiye'ye 2 milyon dolar yatırım yapan veya 1 milyon dolarlık ev alana, başka bir şart aranmaksızın vatandaşlık verilmesinin yolu geçen sene açılmıştı. 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve "Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan" yönetmeliğe göre, en az 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı yapan ve bu durumu Ekonomi Bakanlığı'nca tespit edilen veya en az 1 milyon dolarıyla taşınmaz alan ve bunun 3 yıl satılmayacağını taahhüt eden şahıslar, Bakanlar Kurulu'nun kararı ile Türk vatandaşı olabiliyor. Gayrimenkul sektörü bu rakamı daha aşağı seviyelere çekmek için uzun süredir lobi faaliyet yürütüyordu.

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