Türkiye'den Vahdettin'e yeni mezar

Yaşadığı İtalya’nın San Remo kentinde öldükten sonra Suriye’nin başkenti Şam’daki Süleymaniye Külliyesi’nin bahçesinde defnedilen son Osmanlı padişahı Vahdettin Han’ın mezarı, restorasyon için ziyarete kapatıldı.



Vahdettin’in mezarı Türkiye tarafından restore ediliyor. Türkiye ile Suriye arasında 19 Nisan 2007 günü bir protokol imzalanmış ve Vahdettin’in mezarının da bulunduğu Şam’daki Süleymaniye külliyesinin restorasyonu kararlaştırılmıştı. Restorasyon için tüm masraflar ve çalışmalar Türkiye tarafından yapılıyor. Bu çerçevede, medresenin girişindeki üç kubbe ile kolon ve duvarlar da onarılacak. Külliye’deki yapısal değişimleri izlemek için bilgisayarlı takip sistemi de kurulacak.



17 KASIM 1922'DE İNGİLİZ GEMİSİYLE KAÇMIŞTI



Vahdettin Han, milli mücadelenin son dönemlerinde 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasına ilişkin kanunun çıkarılmasından 16 gün sonra, 17 Kasımda, bir İngiliz gemisiyle İstanbul’dan ayrıldı.



Ömrünün son yıllarını geçirdiği İtalya’nın San Remo kentinde 16 Mayıs 1926’da vefat eden Vahdettin Han’ın cenazesi, damadı Ömer Faruk Efendi’nin nezaretinde Beyrut’a, oradan Şam’a nakledildi.



Vahdettin Han, kardeşi 2. Sultan Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’ın ilk eşi, Suriye’nin o dönemdeki Cumhurbaşkanı Ahmed Nami Bey’in de katıldığı, Suriye hükümetinin düzenlediği resmi törenle Şam’daki Süleymaniye Külliyesi’ndeki caminin bahçesinde defnedildi.



Vahdettin’den sonra, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde yaşayan Osmanlı ailesinin bazı fertleri de Vahdettin’in mezarının hemen yanında toprağa verildi.



Suriye’nin başkenti Şam’da Mimar Sinan’ın "kalfalık dönemi eserim" dediği Süleymaniye Külliyesi’ndeki caminin yanındaki bahçede Osmanlı ailesinden Seniha ve Hatice Sultan’ın mezarlarının bulunduğu da biliniyor.



SADECE TÜRKİYE'DEN GELEN ZİYERETÇİLERE AÇILIYOR



Suriye’ye tur düzenleyen şirketlerin rehberleri, asma kilitle açılıp kapanan demir kapının arkasında adeta gizlenen bir bahçedeki mezarların yalnızca Türkiye’den gelen turistler için ziyarete açıldığını belirtmelerine rağmen, son dönemlerde mezarların ziyaretine izin verilmiyor.



Süleymaniye Külliyesi’nin yakınındaki turizm ofisine başvuran Türk turistler Vahdettin’in mezarını ziyaret etmek istediklerinde görevliler, mezarlığın ziyarete kapalı olduğunu söylüyor.



Mezarlığın kendileri için ziyarete açıldığını bildiklerini belirten Türklere görevliler bu kez "Mezarlıkta restorasyon çalışması yapılacak" gerekçesini öne sürerek, külliyenin arkasındaki bir pencereden mezarlığı görebileceklerini ifade ediyor.



Bu arada, mezarlıkta, Osmanlı ailesinin iki ferdi için daha iki mezar yeri bekletiliyor.



