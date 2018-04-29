Türkiye'den Trieste'ye giden kargoda 2.3 milyon TL değerinde taklit giysi ele geçirildi

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste limanına Türkiye'den gelen bir kargoda en az 500 bin euro (yaklaşık 2.3 milyon TL) satış değeri olan taklit kıyafet ele geçirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Türkiye'den gelen kargoda yaklaşık 1400 parça taklit giysi bulunuyordu. Ünlü markaların modellerinin taklitleri olan ürünler arasında jean pantolonlar, t-shirt'ler ve fularlar da yer alıyordu.

El koyulan ürünlerin, tanınmış markaların "çok iyi" taklit edilmiş modelleri olduğu ve sahte olduklarının "ancak uzman kişiler tarafından anlaşılabildiği" belirtildi. Bu nedenle taklit ürünlerin piyasaya sürülmesi durumunda tüketiciyi yanıltma kapasitesine sahip olduğu ve 500 bin euro'nun üzerinde yasadışı gelir getirebileceği vurgulandı.

Taklit ürünler, bir TIR'ın içinde divan, mobilya gibi ev eşyalarının arasına gizlenmiş halde bulundu. Türkiye'den gelen kargonun alıcı adresi olarak da Almanya'daki bir şirket kaydedilmişti.

Trieste'nin Porto Nuovo limanında durdurulan kargoda yapılan incelemelerin ardından taklit ürünlerle birlikte TIR'a da el koyuldu.

Ürünleri taşıyan Türk nakliye şirketi ile alıcı Alman şirket hakkında da ağırlaştırılmış kaçakçılık ve sahtecilik suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunuldu.