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Politika

'Türkiye'den tokat yedik'

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD, Türkiye'nin BM'deki kritik İran oylamasında ret oyu vermesini "yüzüne atılmış bir tokat" olarak görüyor.

12 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD, Türkiye'nin BM'deki kritik İran oylamasında ret oyu vermesini "yüzüne atılmış bir tokat" olarak görüyor.

Gazetenin, Obama yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı'nın oylama öncesinde oy birliği olmasa bile en azından ret oyu olmadan İran'a yönelik yaptırımlar için küresel anlamda destek sağlamak için çaba gösterdiği belirtildi.

Haaretz, Türkiye'nin İran'a nükleer programı nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanmasına "hayır" demesinin, Washington'da ABD'nin "yüzüne atılmış bir tokat" olarak algılandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Çarşamba günü yapılan oylamada, 12 ülke yaptırımlara onay verirken, Türkiye ve Brezilya ret, Lübnan'ın ise çekimser oy kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley yeni yaptırım paketinin kabul edilmesinin ardından kararın oy birliğiyle alınamadığınndan duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Türkiye ve Brezilya'nın neden ret oyu verdiğini açıklamak bu ülkelere düşüyor" ifadesini kullanmıştı.

Crowley ayrıca, "Açıkçası, bazı konularda anlaşamadık ama Türkiye, Brezilya ve diğer ülkelerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuşmuştu.


"Hayal kırıklığı"

Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs ise dünkü günlük basın toplantısında bir soru üzerine, "Türkiye ve Brezilya'nın 'hayır' oyları, hayal kırıklığıydı" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Brezilya ile aralarında yaklaşımda bir farklılık olduğunu belirten Gibbs, “Dost ve müttefiklerimizle sahip olduğumuz koalisyonu sürdürmek ve dünyaya İran'ın nükleer programını ne kadar ciddiye aldığımızı göstermek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



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