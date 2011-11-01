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Yaşam

Türkiye'den Somali'ye çocuk hastanesi MOGADİŞU (A.A)

01 Kasım 2011 12:53

-Türkiye'den Somali'ye çocuk hastanesi MOGADİŞU (A.A) - 01.11.2011 - Türkiye, Doğu Afrika'nın en büyük çocuk hastanesini Somali'nin başkenti Mogadişu'ya yaptıracak. Yardım Eli Derneği tarafından Hint Okyanusu kıyısındaki 35 bin metrekarelik arazi üzerine yaptırılacak 100 yataklı çocuk hastanesinin yer alacağı kompleks içerisinde, eğitim merkezi, cami ve lojman da bulunacak. Derneğin Somali Koordinatörü Mehmet Çitil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'de çocuk ölüm oranının yüzde 60'lar seviyesinde olduğunu, bunların üçte ikisinin çeşitli hastalıklardan üçte birinin ise açlıktan öldüğünü söyledi. Ülkede sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü ifade eden Çitil, şunları anlattı: ''Yapmayı planladığımız çocuk hastanesi, Somali Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de bize ifade ettiği gibi Doğu Afrika'nın en büyük çocuk hastanesi olacak. Bugün itibariyle Hint Okyanusu kıyısındaki yaklaşık 35 bin metrekarelik arazinin tahsis işlemleri tamamlandı. Hızlı bir şekilde de inşaat çalışmalarına başlayacağız. 'Somalili çocuklar ölmesin' sloganıyla düzenlediğimiz kampanya çerçevesinde yaptıracağımız hastanenin temelini de 17 Kasım'da Mogadişu'ya gelmesi planlanan Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ'a attıracağız.'' Çitil, hastanenin bulunacağı kompleks içerisine eğitim merkezi ile cami ve lojman da yaptıracaklarını belirterek, dernekleri tarafından işletilecek hastanede Türk doktor ve hemşirelerin görev yapacağını kaydetti. Proje çalışmalarının Türk mimar ve mühendisler tarafından yapıldığını dile getiren Çitil, hastane ve kompleks içindeki sosyal tesislerin maliyetinin ise proje tamamlandıktan sonra kesinleşeceğini sözlerine ekledi. Mogadişu'da halka gıda yardımında da bulunan Yardım Eli Derneği'nin, yetim çocukların barındığı bir yetimhanesi de bulunuyor.

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