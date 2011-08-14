-Türkiye'den Somali'ye 6 hastane SAMSUN (A.A) - 14.08.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Somali'ye sağlık hizmeti götürmek için ciddi bir hazırlık içinde olduklarını belirterek, ''Somali'ye 6 hastane götürmek üzere hazırız'' dedi. Bakan Akdağ, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Samsun'da valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığına ait yatırımlar ile üniversite ve özel sektöre ait yatırımlarla birlikte Samsun'u bölgenin sağlık cazibe merkezi olarak tespit ettiklerini belirterek, ''Biz Samsun'u sadece il ve vilayet nüfusu ile değil çevresindeki diğer illerimizle birlikte bir merkez olarak kabul ediyoruz ve yatırımlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlar tesadüfi değil. Üzerinde aylarca ve yıllarca çalışılmış yatırımlar'' diye konuştu. -''TÜRKİYE EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM ETMEKTE''- Sağlık Bakanı Akdağ, bugün AK Parti'nin 10. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de yaşanan gelişmelere işaret etti. ''Bütün vatandaşlarımız şundan emin olmalıdır ki Türkiye emin adımlarla yoluna devam etmektedir'' diyen Akdağ, şöyle konuştu: ''Ekonomisinden sosyal hizmetlerine, eğitimine, sağlığına kadar Türkiye hızla dünyanın ileri refah ülkelerinden biri durumuna gelmektedir. Birçok alanda bu çıtayı aştığımızı söyleyebilirim. Bugün dünyanın ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye, ekonomisiyle, sosyal dokusuyla sapasağlam ayaktadır.'' -SOMALİ'YE YARDIMLAR- Somali'ye sağlık hizmeti götürmek için de ciddi bir hazırlık içinde olduklarına değinen Akdağ, ''Güvenlik ve uygun yer temini Somali yönetimi tarafından sağlandığında mobil hastanemizi götürerek yine sağlık çalışanları ile birlikte Somali halkına, oradaki yavrularımıza, kardeşlerimize de buna benzer olaylarda olduğu gibi ciddi bir sağlık hizmeti ulaştıracağız. Somali'ye 6 hastane götürmek üzere hazırız'' diye konuştu. Bütün sağlık çalışanları, sağlık sektörü, ilaç sektörü, kamu ve özel hastane sektörü olarak Başbakanlığın başlattığı yardım kampanyasına katılmak için karar aldıklarını söyleyen Akdağ, ''Olabildiğince güçlü biçimde destek oluşturmak oluşturmak üzere ortak planlama çerçevesinde yardım topluyoruz. Bunu da Başbakanlığımızın hesabına sağlıkçılar olarak aktarmış olacağız'' dedi.